Ратас: Ида-Вирумаа нужны четкие сигналы, а не лишняя бюрократия

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал на прошедшей во вторник встрече с волостной старейшиной Йыхви Марис Тоомель, мэром Силламяэ Тынисом Калбергом и мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным, что Ида-Вирумаа нужны четкие сигналы, а не лишняя бюрократия.
Целью встречи было обсудить проблемы и возможности развития региона, которыми необходимо заниматься в ближайшие годы на уровне муниципалитетов, правительства и Рийгикогу. Обсудили также и идею о создании должности спецпредставителя Ида-Вирумаа, которая была озвучена на коалиционных переговорах реформистов, социал-демократов и партии Eesti 200, передала пресс-служба Центристской партии.
По словам Ратаса, подобные встречи очень важны, так как присутствие государства в регионе должно увеличиваться, а не уменьшаться. «Этому никак не может способствовать рост бюрократии. Региону Ида-Вирумаа нужны четкие сигналы в отношении перспектив развития сланцевой промышленности, строительства и реновации квартир, а также - как государство будет помогать в реализации определенных инвестиционных проектов», - заявил он.
Участвовавшая во встрече депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски подчеркнула, что обычно политиков обвиняют в том, что они посещают Ида-Вирумаа накануне выборов, а в другое время, словно забывают о регионе. «Для нашей партии Ида-Вирумаа всегда оставался очень важным, и я убеждена, что даже в оппозиции можно отстаивать интересы региона. Но для этого необходимо быть в курсе, каковы проблемы и пожелания местных жителей!» - сказала она.