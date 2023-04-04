Ратас: Ида-Вирумаа нужны четкие сигналы, а не лишняя бюрократия

Целью встречи было обсудить проблемы и возможности развития региона, которыми необходимо заниматься в ближайшие годы на уровне муниципалитетов, правительства и Рийгикогу. Обсудили также и идею о создании должности спецпредставителя Ида-Вирумаа, которая была озвучена на коалиционных переговорах реформистов, социал-демократов и партии Eesti 200, передала пресс-служба Центристской партии.

По словам Ратаса, подобные встречи очень важны, так как присутствие государства в регионе должно увеличиваться, а не уменьшаться. «Этому никак не может способствовать рост бюрократии. Региону Ида-Вирумаа нужны четкие сигналы в отношении перспектив развития сланцевой промышленности, строительства и реновации квартир, а также - как государство будет помогать в реализации определенных инвестиционных проектов», - заявил он.