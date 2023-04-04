Фото ⟩ Воздушную безопасность Эстонии обеспечат ВВС Великобритании

«Эстония высоко ценит миссию воздушной безопасности НАТО, которая действует с авиабазы Эмари с 2014 года. Эта миссия несет в себе послание сдерживания и демонстрирует непоколебимую волю НАТО защищать не только Эстонию, но и весь Альянс, - сказал в своем выступлении министр обороны Ханно Певкур. - В течение последних восьми месяцев истребители Eurofighter ВВС Германии обеспечивали безопасность воздушного пространства Эстонии, и впервые в истории ВВС Великобритании и Германии действовали вместе в миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности. Мы благодарим ВВС Германии за выдающуюся миссию и снова приветствуем Королевские ВВС Великобритании в Эмари», - добавил Певкур.

Истребители, прибывшие в Эмари, несут круглосуточное дежурство на базе, выполняя по мере необходимости разведывательные полеты и совершают регулярные тренировочные полеты. С 2014 года Великобритания приняла участие в трех миссиях по обеспечению воздушной безопасности в Эмари.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon - это двухмоторный реактивный истребитель, созданный совместно Германией, Италией, Испанией и Великобританией. Многофункциональность самолета заключается в том, что он может использоваться как истребитель для противовоздушной обороны, как штурмовик для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения различных разведывательных задач.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО осуществляют контроль воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. В рамках Чикагского саммита 2012 года Североатлантический совет продлил миссию по обеспечению воздушной безопасности стран Балтии на неопределенный срок.