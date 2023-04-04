Россиянам запретят получать ВНЖ в Литве. Но только на год и не всем

Россияне не смогут получить ВНЖ в Литве за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство, если речь идет о выдаче ВНЖ за пределами Литвы. Если проситель уже находится в Литве, у него должна быть либо литовская шенгенская виза, либо ВНЖ в одной из стран ЕС. На граждан Беларуси запрет не распространяется, они были исключены в ходе дебатов.​

Россиянам и подконтрольным им юридическим лицам будет запрещено покупать недвижимость в Литве. Исключением являются обладатели ВНЖ и ПМЖ, а также те, кто эту недвижимость унаследует. Изначально предполагалось, что ограничения будут распространятся в том числе на белорусов, но это было изменено в ходе дебатов.

Выдача виз россиянам и белорусам будет остановлена за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство. Пересечение границы также запрещено, но с исключениями (посещение родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, поездка в Калининград, дипломатический иммунитет и другие).

Еще несколько дней назад закон предполагал в том числе запрет на получение гражданства Литвы гражданами России и Беларуси. Потом из него были исключены те, кто имеет право на получение гражданства через натурализацию, а также ссыльные и их потомки. Но во время окончательного голосования этот пункт и вовсе был вычеркнут.