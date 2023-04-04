«Новости в 7» за 4 апреля: на сколько выросли зарплаты медиков, отреставрированная Ратуша в Нарве, что носить в весенне-летнем сезоне и конкурс «Мисс и Мистер Европа»

Сегодня в выпуске:

- Успеет ли крупнейший за последние годы рост заработных плат в здравоохранении за инфляцией и насколько увеличение финансирования этой сферы поможет улучшить доступность услуг, выяснял наш корреспондент

- Коротко по стране: про кражи в магазинах, о прибытии в Инко первого танкера со сжиженным газом для Эстонии и нужны ли Украине автомобили, конфискованных у местных пьяных водителей?

- Обновленная ярко-кирпичная Ратуша в Нарве станет новым центром общественного притяжения в приграничном городе. Наша съемочная группа одной из первых посетила реконструированное средневековое здание.

- Черные кружева, макси и мини юбки, плиссировка и блестки. Какие цвета и элементы гардероба будут актуальными в новом сезоне - в нашем репортаже с таллиннской недели моды

- Мировые новости: о крушении пассажирского поезда в Нидерландах, баррикадах в Нью-Йорке и почему туристам в Таиланде разрешено заходить в воду только по колено.

- Самые красивые дети подростки из семи европейский государств собрались в Таллинне, чтобы определить обладателей титулов «Мисс и Мистер Европа». Какие критерии оказались решающими для выбора жюри, выяснял наш корреспондент.