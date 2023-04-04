Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 4 апреля: на сколько выросли зарплаты медиков, отреставрированная Ратуша в Нарве, что носить в весенне-летнем сезоне и конкурс «Мисс и Мистер Европа»
Сегодня в выпуске:
- Успеет ли крупнейший за последние годы рост заработных плат в здравоохранении за инфляцией и насколько увеличение финансирования этой сферы поможет улучшить доступность услуг, выяснял наш корреспондент
- Коротко по стране: про кражи в магазинах, о прибытии в Инко первого танкера со сжиженным газом для Эстонии и нужны ли Украине автомобили, конфискованных у местных пьяных водителей?
- Обновленная ярко-кирпичная Ратуша в Нарве станет новым центром общественного притяжения в приграничном городе. Наша съемочная группа одной из первых посетила реконструированное средневековое здание.
- Черные кружева, макси и мини юбки, плиссировка и блестки. Какие цвета и элементы гардероба будут актуальными в новом сезоне - в нашем репортаже с таллиннской недели моды
- Мировые новости: о крушении пассажирского поезда в Нидерландах, баррикадах в Нью-Йорке и почему туристам в Таиланде разрешено заходить в воду только по колено.
- Самые красивые дети подростки из семи европейский государств собрались в Таллинне, чтобы определить обладателей титулов «Мисс и Мистер Европа». Какие критерии оказались решающими для выбора жюри, выяснял наш корреспондент.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 4 апреля.