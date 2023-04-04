ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК США ⟩ Майкл Кофман: мы не знаем, чем закончится эта война

В преддверии ожидаемого крупного контрнаступления на западе знают о реальном состоянии украинской армии гораздо меньше, чем следовало бы, считает Майкл Кофман, ведущий военный аналитик США, недавно побывавший на фронте в Украине. Это долгая война, и чем дольше продлится война, тем сложнее будет предсказать исход.
– При оказании помощи Украине Запад применяет так называемую тактику салями: сначала отказываются предоставить систему вооружения, затем передумывают и с некоторой задержкой отправляют в Украину вооружение или какие-то специальные боеприпасы. Как объяснить такую осторожность? Ядерными угрозами Путина?
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