ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК США ⟩ Майкл Кофман: мы не знаем, чем закончится эта война

– Не думаю, что это можно свести к одной причине. В начале войны проявляли осторожность опасаясь эскалации, потому что ситуация была очень нестабильной. Свою роль мог сыграть и опыт войн в Ираке и Афганистане, а также ложные предположения о том, что Украина вообще могла бы сделать с западными технологиями. Кроме того, в каждом бюрократическом аппарате есть оппозиция – кто захочет легко отказаться от своего военного потенциала.