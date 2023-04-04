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ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК США ⟩ Майкл Кофман: мы не знаем, чем закончится эта война

Меэлис Ойдсалу
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Майкл Кофман, один из ведущих военных аналитиков США, недавно посетил Эстонию и Финляндию, чтобы ознакомиться со здешней военной обстановкой.
Майкл Кофман, один из ведущих военных аналитиков США, недавно посетил Эстонию и Финляндию, чтобы ознакомиться со здешней военной обстановкой. Фото: Sander Ilvest

В преддверии ожидаемого крупного контрнаступления на западе знают о реальном состоянии украинской армии гораздо меньше, чем следовало бы, считает Майкл Кофман, ведущий военный аналитик США, недавно побывавший на фронте в Украине. Это долгая война, и чем дольше продлится война, тем сложнее будет предсказать исход.

– При оказании помощи Украине Запад применяет так называемую тактику салями: сначала отказываются предоставить систему вооружения, затем передумывают и с некоторой задержкой отправляют в Украину вооружение или какие-то специальные боеприпасы. Как объяснить такую осторожность? Ядерными угрозами Путина?

– Не думаю, что это можно свести к одной причине. В начале войны проявляли осторожность опасаясь эскалации, потому что ситуация была очень нестабильной. Свою роль мог сыграть и опыт войн в Ираке и Афганистане, а также ложные предположения о том, что Украина вообще могла бы сделать с западными технологиями. Кроме того, в каждом бюрократическом аппарате есть оппозиция – кто захочет легко отказаться от своего военного потенциала.

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