Будьте внимательны! От имени Налогового департамента распространяются мошеннические сообщения

Мошеннические сообщения распространяются от имени Налогово-таможенного департамента (MTA).
В сообщении утверждается, что у получателя имеются неоплаченные штрафы, которые ему предлагается оплатить по ссылке. Согласно наводке, полученной Postimees, ссылка, содержащаяся в сообщении, которая активна около получаса, скорее всего, была сделана мошенниками.
При переходе по ссылке в качестве вариантов авторизации остаются только банки. Остальные ссылки перенаправляли на страницы департамента.
Налогово-таможенный департамент сообщил о мошеннических сообщениях в социальных сетях.
«Это не уведомление от Налогово-таможенный департамента, пожалуйста, не переходите по ссылке», - предупредил он.
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