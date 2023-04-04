Будьте внимательны! От имени Налогового департамента распространяются мошеннические сообщения

В сообщении утверждается, что у получателя имеются неоплаченные штрафы, которые ему предлагается оплатить по ссылке. Согласно наводке, полученной Postimees, ссылка, содержащаяся в сообщении, которая активна около получаса, скорее всего, была сделана мошенниками.