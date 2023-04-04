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Будьте внимательны! От имени Налогового департамента распространяются мошеннические сообщения

Маргус Паалисте
, журналист
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Налогово-таможенный департамент.
Налогово-таможенный департамент. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Мошеннические сообщения распространяются от имени Налогово-таможенного департамента (MTA).

В сообщении утверждается, что у получателя имеются неоплаченные штрафы, которые ему предлагается оплатить по ссылке. Согласно наводке, полученной Postimees, ссылка, содержащаяся в сообщении, которая активна около получаса, скорее всего, была сделана мошенниками.

Мошенническое сообщение от имени Налогово-таможенного департамента
Мошенническое сообщение от имени Налогово-таможенного департамента Фото: Lugeja foto

При переходе по ссылке в качестве вариантов авторизации остаются только банки. Остальные ссылки перенаправляли на страницы департамента.

Мошенническое сообщение от имени Налогово-таможенного департамента
Мошенническое сообщение от имени Налогово-таможенного департамента Фото: Lugeja foto

Налогово-таможенный департамент сообщил о мошеннических сообщениях в социальных сетях.

«Это не уведомление от Налогово-таможенный департамента, пожалуйста, не переходите по ссылке», - предупредил он.

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