Несмотря на то, что общая инфляция в Европе начинает снижаться, давление на цены на продукты питания остается неизменным. При этом по темпам продовольственной инфляции Эстония занимает четвертое место, уступая лишь Венгрии, Литве и Словакии.
Графики ⟩ В Европе продолжается резкий рост цен на продукты питания. Узнайте, где цены растут быстрее всего
Безудержная инфляция в Европе втянула правительства в борьбу за цены на продовольствие. Поэтому некоторые страны снизили налоги, установили потолок цен и ужесточили контроль над ними, пишет Bloomberg.
Тем не менее, борьба Европы с самым большим кризисом стоимости жизни за последнее поколение, в результате которого реальные доходы домохозяйств резко упали, далека от завершения, и продовольствие стало последним объектом внимания.
На продукты питания приходится все большая доля расходов домохозяйств. Например, цена на сахар, который используется в бесчисленном количестве продуктов, на прошлой неделе выросла до самого высокого уровня более чем за десятилетие.
Правительствам необходимо действовать быстро, поскольку из-за инфляционного давления многие семьи испытывают нехватку денег, что приводит к забастовкам и протестам по всей Европе, когда рабочие требуют повышения заработной платы.
Когда многие товары дешевеют, продукты питания дорожают
Все более дорогие продукты питания могут еще больше усугубить недовольство потребителей и разочарование в работе государственных органов. По словам Маартье Вийффелаарс, старшего экономиста Rabobank, цены на продукты питания в некоторых регионах еврозоны растут такими темпами, которых не было в послевоенной истории. «Данные прошлой недели показали, что инфляция в еврозоне снизилась до 6,9% в марте. Во Франции она замедлилась до 6,6%. В то же время инфляция цен на продукты питания ускорилась примерно до 16%. Похожая история и в Германии, где продовольственная инфляция превышает 20%», - отметила она.
Это вынуждает европейские правительства принимать различные меры для замедления темпов роста. В прошлом такую политику обычно проводили страны с более низким уровнем доходов. Например, Португалия отменила НДС на товары первой необходимости, Франция заставила супермаркеты сократить маржу, а Швеция усилила контроль за ценами в продуктовых магазинах.
«Вы бы не подумали, что подобное произойдет в Европе, но в условиях, когда цены на продукты питания растут на 15-20%, а в некоторых случаях и больше, правительства начинают все больше нервничать, - сказал аналитик Oxford Economics Анхель Талавера. - Продовольственная инфляция очень вредна, особенно в преддверии выборов, она очень злит людей».
Борьба с продовольственной инфляцией сложнее, чем вмешательство в более регулируемые энергетические рынки. Рост цен вызван целым рядом факторов - от засух и сбоев в производстве до цен на удобрения и птичьего гриппа. Кроме того, более высокие затраты на энергию и рабочую силу давят на производителей и производителей продуктов питания.
Хотя вмешательство правительства пока невелико по сравнению с масштабами энергетических субсидий, тем не менее, это признак растущей тревоги.
Снижение налогов и потолок цен
Португалия, где цены на продукты питания выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, временно снизит НДС на основные продукты питания до нуля. Польша и Испания уже сделали это раньше. В Испании, например, снижение налога коснулось таких продуктов, как хлеб и оливковое масло, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить дальнейший рост цен.
В Швеции, где на рынке доминируют только три крупные розничные компании, государство решило усилить контроль над формированием цен и выделило больше денег антимонопольным органам.
Венгрия, однако, ввела потолки на некоторые продукты питания еще в начале 2022 года, но инфляция цен на продукты питания с тех пор ускорилась почти до 50%. Ограничение означало, что розничным продавцам пришлось продавать некоторые товары в убыток, но для компенсации они подняли цены на другие. Напоминая о коммунистическом прошлом страны, магазины теперь стандартизируют основные продукты питания, такие как картофель, в преддверии Рождества, создавая искусственный дефицит для потребителей.
В прошлом месяце Международный валютный фонд раскритиковал вышеупомянутые меры, поскольку они являются дорогостоящими и приносят слишком много пользы тем, кто в ней особо не нуждается. По мнению экспертов Фонда, целевые субсидии являются более экономически эффективными и лучшим способом облегчить нагрузку на уязвимые домохозяйства.