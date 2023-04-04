Графики ⟩ В Европе продолжается резкий рост цен на продукты питания. Узнайте, где цены растут быстрее всего

Это вынуждает европейские правительства принимать различные меры для замедления темпов роста. В прошлом такую политику обычно проводили страны с более низким уровнем доходов. Например, Португалия отменила НДС на товары первой необходимости, Франция заставила супермаркеты сократить маржу, а Швеция усилила контроль за ценами в продуктовых магазинах.

«Вы бы не подумали, что подобное произойдет в Европе, но в условиях, когда цены на продукты питания растут на 15-20%, а в некоторых случаях и больше, правительства начинают все больше нервничать, - сказал аналитик Oxford Economics Анхель Талавера. - Продовольственная инфляция очень вредна, особенно в преддверии выборов, она очень злит людей».

Борьба с продовольственной инфляцией сложнее, чем вмешательство в более регулируемые энергетические рынки. Рост цен вызван целым рядом факторов - от засух и сбоев в производстве до цен на удобрения и птичьего гриппа. Кроме того, более высокие затраты на энергию и рабочую силу давят на производителей и производителей продуктов питания.

Хотя вмешательство правительства пока невелико по сравнению с масштабами энергетических субсидий, тем не менее, это признак растущей тревоги.

Снижение налогов и потолок цен