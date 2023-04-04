Финансовая инспекция наложила максимальный штраф на банк Luminor за технические неполадки

Финансовая инспекция (FI) оштрафовала Luminor Bank AS за административное нарушение штрафом в размере 32 000 евро, поскольку 5 ноября 2022 года в системе обслуживания банковских карт Luminor произошел технический сбой, в результате которого банк забронировал платежи ряда клиентов дважды, то есть, без ведома клиентов; всего таким образом было забронировано 7 539 платежей.
Об этом сообщила пресс-служба Финансовой инспекции, отметив, что в период с 7 по 9 ноября прошлого года клиенты Luminor не смогли воспользоваться суммами, оказавшимися в двойном бронировании. Тем самым банк нарушил требования по расчету платежей и, в соответствии с Законом о платежных учреждениях, совершил административное нарушение. Юридическое лицо в таком случае может быть оштрафовано на сумму до 32 тысяч евро.
«Банки играют очень важную роль в финансовой сфере. Если банк несколько дней показывает некоторым клиентам неверный баланс счета и, как следствие, несколько дней неправомерно удерживает средства на общую сумму около миллиона евро, это очень серьезное нарушение. Оно подрывает доверие всей финансовой системы, а не только конкретного банка. В финансовом секторе нарушения подобного рода недопустимы, поэтому Luminor получил максимальный штраф», - сообщил член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.
Luminor может оспорить решение в установленном законом порядке.
После того, как поступило сообщение о штрафе, Luminor заявил, что ему известно о решении Финансовой инспекции. По данным банка, Luminor сделал дополнительные инвестиции, продолжил укреплять персонал соответствующих групп специалистов и расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения бесперебойного предоставления услуг.
«Хотя мероприятия, запланированные для достижения целевого уровня стабильности, носят более долгосрочный характер, мы уже наблюдаем положительное влияние этих мероприятий на работу наших цифровых сервисов в последний период. Цель состоит в том, чтобы уже в ближайшие месяцы добиться целого ряда улучшений с точки зрения клиента», - заявил банк.