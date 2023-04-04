Финансовая инспекция наложила максимальный штраф на банк Luminor за технические неполадки

Об этом сообщила пресс-служба Финансовой инспекции, отметив, что в период с 7 по 9 ноября прошлого года клиенты Luminor не смогли воспользоваться суммами, оказавшимися в двойном бронировании. Тем самым банк нарушил требования по расчету платежей и, в соответствии с Законом о платежных учреждениях, совершил административное нарушение. Юридическое лицо в таком случае может быть оштрафовано на сумму до 32 тысяч евро.

«Банки играют очень важную роль в финансовой сфере. Если банк несколько дней показывает некоторым клиентам неверный баланс счета и, как следствие, несколько дней неправомерно удерживает средства на общую сумму около миллиона евро, это очень серьезное нарушение. Оно подрывает доверие всей финансовой системы, а не только конкретного банка. В финансовом секторе нарушения подобного рода недопустимы, поэтому Luminor получил максимальный штраф», - сообщил член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер.

Luminor может оспорить решение в установленном законом порядке.

После того, как поступило сообщение о штрафе, Luminor заявил, что ему известно о решении Финансовой инспекции. По данным банка, Luminor сделал дополнительные инвестиции, продолжил укреплять персонал соответствующих групп специалистов и расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения бесперебойного предоставления услуг.