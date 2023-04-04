Изменится ли вкус? ⟩ Обновлен рецепт шоколада Geisha, который не менялся годами

Изменение рецепта, как известно, является деликатной темой для потребителей. выяснилось, что хлебопекарная и кондитерская компания Fazer заменяет одно из пальмовых масел в рецепте шоколада Geisha на масло какао. Пальмовое масло было добавлено в рецепт Geisha в 1998 году, когда арахисовое масло в шоколаде было заменено смесью пальмового масла и масла ши.

Как сообщает Iltalehtti, Fazer планирует отказаться от пальмового масла из всех своих бисквитов и кондитерских изделий к концу 2024 года.

«Мы начали заменять пальмовое масло в конце 2021 года, и тогда же мы обновили конфеты Wiener Nougat для рождественского рынка. Теперь настала очередь Geisha. Изменение в рецепте идет полным ходом, и с мая по июнь большинство продуктов Geisha будет производиться по новому рецепту», - говорит Лийза Ээрола, менеджер по связям с общественностью Fazer.