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Изменится ли вкус? ⟩ Обновлен рецепт шоколада Geisha, который не менялся годами

rus.postimees.ee
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Шоколад Geisha.
Шоколад Geisha. Фото: Shutterstock

В рецепте шоколада и конфет Geisha с ореховой начинкой изменили один ингредиент. Отразится ли это на вкусе - решать потребителю.

Изменение рецепта, как известно, является деликатной темой для потребителей. выяснилось, что хлебопекарная и кондитерская компания Fazer заменяет одно из пальмовых масел в рецепте шоколада Geisha на масло какао. Пальмовое масло было добавлено в рецепт Geisha в 1998 году, когда арахисовое масло в шоколаде было заменено смесью пальмового масла и масла ши.

Как сообщает Iltalehtti, Fazer планирует отказаться от пальмового масла из всех своих бисквитов и кондитерских изделий к концу 2024 года.

«Мы начали заменять пальмовое масло в конце 2021 года, и тогда же мы обновили конфеты Wiener Nougat для рождественского рынка. Теперь настала очередь Geisha. Изменение в рецепте идет полным ходом, и с мая по июнь большинство продуктов Geisha будет производиться по новому рецепту», - говорит Лийза Ээрола, менеджер по связям с общественностью Fazer.

Компания обещает, что вкус шоколада, ставший классическим, не изменится, даже если рецепт будет изменен. Fazer также подтверждает, что шоколад с новым рецептом прошел все организованные ими дегустационные испытания.

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