Мотоциклист сбил женщину и ребенка в Ласнамяэ

Около 20:25 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Палласти. По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший мотоциклом, сбил 26-летнюю женщину и находившегося с ней 5-летнего ребенка.