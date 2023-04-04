Сегодня вечером в Ласнамяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором мотоциклист сбил молодую женщину и ребенка, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Мотоциклист сбил женщину и ребенка в Ласнамяэ
Около 20:25 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Палласти. По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший мотоциклом, сбил 26-летнюю женщину и находившегося с ней 5-летнего ребенка.
Скорая помощь увезла мотоциклиста и 26-летнюю женщину в больницу с места ДТП. Ребенок был осмотрен скорой помощью на месте происшествия. К счастью, он не пострадал.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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