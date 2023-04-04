Рейли Ранд станет исполняющей обязанности генерального секретаря соцдемов

«Я считаю, что проделал очень хорошую работу. Партия получила хороший результат, она войдет в правительство, поэтому я могу сосредоточиться на другой деятельности», - сказал Одинец, который в настоящее время также является председателем городского собрания Кохтла-Ярве. Эдуард Одинец стал генеральным секретарем партии в феврале 2022 года.

Председатель партии Лаури Ляэнеметс сказал, что понимает желание Одинца сосредоточиться на новых задачах после достижения важных целей. «Более года назад мы поставили перед собой цели, некоторые из которых, конечно, касались выборов в Рийгикогу, где мы хорошо справились. Я очень благодарен Эдуарду за проделанную работу и за все, что он сделал для партии», - сказал Ляэнеметс.

Рейли Ранд, бывший член Рийгикогу и руководитель местного самоуправления, сказала, что хочет сосредоточиться в первую очередь на развитии сильной партийной организации, которая будет эффективно выступать на местном, государственном и европейском уровне. «Я хочу, чтобы Эстония была дружелюбным и заботливым обществом, где никто не остается в стороне, потому что благополучие эстонского народа - это наша национальная безопасность», - добавила Ранд.

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, Рейли Ранд проявила себя как в руководящих органах партии, так и в качестве способного руководителя местного самоуправления и лидера гражданского общества. «Сочувствие, системный подход и амбиции Рейли делают ее отличным кандидатом на пост руководителя партийной организации», - добавил Ляэнеметс.

Правление партии соберется в эту субботу, 8 апреля. Оно предложит назначить бывшего члена Рийгикогу Рейли Ранд исполняющей обязанности генерального секретаря до общего съезда партии в июне.