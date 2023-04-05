Оформленные в Эстонии зеленые карты перестанут действовать в России и Беларуси

Также в этот же день зеленая карта, выданная в России или Беларуси, перестанет действовать в Эстонии и других государствах Европейской экономической зоны. Если человеку понадобится поехать в Россию или Беларусь на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии, ему придется оформить дорожное страхование у местного страховщика.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, предоставление страховой услуги стало практически невозможным, поскольку совершение денежных переводов между государствами затруднено.

«Договаривающиеся государства Европейской экономической зоны сообщили о расторжении договора о системе зеленой карты с Россией и Беларусью. Фонд дорожного страхования передал страховым обществам просьбу перестать выдавать зеленые карты, страховой период в случае которых заканчивается после 1 июня и в случае которых Россия и Беларусь не исключены из числа государств зоны действия карт», – сказал Потсепп.

«Важно отметить, что и ранее выданные зеленые карты будут действовать в России и Беларуси до 31 мая. Таким образом, начиная с 1 июня при совершении поездки в эти страны на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии, в любом случае придется покупать услугу дорожного страхования у местного страховщика. Это можно будет сделать, например, после пересечения границы», – объяснил Потсепп.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования транспортного средства, который можно заказать у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования.