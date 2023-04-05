Рейтинги: поддержка Партии реформ снизилась

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирмы исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 27,8 процента, EKRE 17, а Центристскую партию 16 процентов обладающих правом голоса граждан.

Партию «Ээсти 200» поддерживают 15,8, Социал-демократическую партию (СДПЭ) 10,1, а партию «Отечество» 7,9 процента опрошенных.

Данные, обнародованные 5 апреля, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения – в период с 7 марта по 3 апреля были опрошены 4000 граждан Эстонии 18 лет и старше.