«На кухне»: эстонская глубинка на грани нищеты, а министр госуправления неизвестно чем занимается

А.Т.: - Наверное, проблемы с сохранением жизни в малых городах актуальны для всего мира. Происходит урбанизация, маленьким городам становится трудно выжить в условиях, когда меняется структура экономики. В Эстонии мы говорим в таком контексте, к примеру, о Вийвиконна и Сиргала, о десятках городов в Ида-Вирумаа. Скажем, где-то шахты работали, потом закрылись. Яанус, много ли сейчас в Ляэне-Харью таких мест, где люди еще живут, но какие-то услуги там получить уже трудно, нужно за ними куда-то ехать?

Я.С.: - У нас нет такого, чтобы люди откуда-то прямо уезжали. В Ляэне-Харью всего насчитывается 56 поселков, и в последнее время мы видим, что жителей становится как раз больше. И в Румму, и в Падизе, и в Палдиски.

Если говорить о Палдиски, то там ведь когда-то жило под 20 000 человек. Потом люди стали уезжать, осталось 8000 жителей, потом в какой-то момент - уже всего 6000, и люди продолжали уезжать. Причиной этого истока людей была политика местных властей. Да, люди во власти очень серьезно планировали, какие заводы там построят, где можно будет работать. Но мало думали о том, что кроме работы людям нужна еще и обычная жизнь.