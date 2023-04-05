Главной темой очередного выпуска передачи «На кухне» стала проблема запустения малых городов и отмирания сельской жизни в Эстонии. Своими мыслями на этот счет с журналистом Rus.Postimees Анастасией Тидо поделились член волостного собрания волости Пейпсияэре Ирина Орлова и старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат.
«На кухне»: эстонская глубинка на грани нищеты, а министр госуправления неизвестно чем занимается
А.Т.: - Наверное, проблемы с сохранением жизни в малых городах актуальны для всего мира. Происходит урбанизация, маленьким городам становится трудно выжить в условиях, когда меняется структура экономики. В Эстонии мы говорим в таком контексте, к примеру, о Вийвиконна и Сиргала, о десятках городов в Ида-Вирумаа. Скажем, где-то шахты работали, потом закрылись. Яанус, много ли сейчас в Ляэне-Харью таких мест, где люди еще живут, но какие-то услуги там получить уже трудно, нужно за ними куда-то ехать?
Я.С.: - У нас нет такого, чтобы люди откуда-то прямо уезжали. В Ляэне-Харью всего насчитывается 56 поселков, и в последнее время мы видим, что жителей становится как раз больше. И в Румму, и в Падизе, и в Палдиски.
Если говорить о Палдиски, то там ведь когда-то жило под 20 000 человек. Потом люди стали уезжать, осталось 8000 жителей, потом в какой-то момент - уже всего 6000, и люди продолжали уезжать. Причиной этого истока людей была политика местных властей. Да, люди во власти очень серьезно планировали, какие заводы там построят, где можно будет работать. Но мало думали о том, что кроме работы людям нужна еще и обычная жизнь.
Людям нужно ведь что-то делать после работы в своем городе. Об этом почти не думали. Сейчас это отношение поменялось. Но это очень важно для любых городов. Жители хотят знать, будут ли у них в городе детские площадки, ну и так далее. Этим надо обязательно заниматься. В Ляэне-Харью сейчас нет такого, чтобы целые поселки стояли пустыми.
А.Т.:- Но ведь происходит так, что во многих поселках уже просто по финансовым соображениям невозможно ни содержать школы, ни предоставлять медицинские услуги. С Ирой мы познакомились около трех лет назад, когда шла активная борьба за то, чтобы отстоять школу в Калласте. Ира, скажи, пожалуйста, какие меры должна применять местная власть, чтобы помочь жителям пустеющих населенных пунктов, даже если этих жителей осталось совсем мало?
И.О.: - Школы, детские сады - это действительно то, что необходимо, чтобы в населенном пункте оставалась жизнь. Ясно, что в каждом поселке их сохранить невозможно. Для этого действительно бывает не найти денег. Но можно в таком случае пытаться организовать транспорт.
В волости Пейпсияэре очень много поселков, которые раскиданы по очень обширной территории. Но я бы говорила вообще обо всем Причудье. Для этого региона очень важна сейчас была бы организация какого-то стабильного школьного транспорта. По сути, это американская система, когда несколько автобусов ездит по деревням, забирает детей из дома в школу, потом развозит из школы по домам. Это очень упростило бы жизнь родителей.
В нашей волости осталось чуть больше 5300 жителей. Так что можно сказать, что каждый ребенок у нас как бы на вес золота. И если в какой-то семье есть ребенок, которому некуда пойти в школу или не на чем доехать до школы, это означает, что эта семья готова уехать из нашего самоуправления. А это, в свою очередь, потерянные налоги, потерянные деньги.
У нас сейчас очень остро стоит вопрос с гимназиями. Последняя наша гимназия, гимназия Пейпси в Муствеэ, уже дышит на ладан. Там осталось совсем мало детей. Если она закроется, то тогда ближайшая к нам гимназия будет в Йыгева. Есть еще гимназия в Авинурме, ну а для жителей Калласте ближайшая гимназия будет тогда в Тарту, что более чем в 50 километрах.
Сейчас множество семей вынуждено снимать квартиры где-то поближе к гимназиям, чтобы ребенок мог получить гимназическое оборазование. При этом могу сказать, что в Калласте сейчас куча семей, которым просто не по карману даже заплатить за место в общежитии, что позволило бы ребенку учиться в училище. Что уж тут говорить о съемной квартире или комнате в Тарту, необходимой, чтобы ребенок мог ходить в Тарту в гимназию.
Получается, что дети из таких мест, как наше, в нашей маленькой стране поставлены в очень неравные условия. У нас нет возможностей для кружков. У нашей волости просто нет на них денег. У нас нет нормального транспортного сообщения со школами, у нас нет гимназического образования. В Алатскиви есть художественная школа, но, например, мой ребенок не может туда попасть, потому что это слишком далеко от Муствеэ, это как бы совсем в другой стороне.
Мы не можем добираться куда-то так же быстро, как люди в Таллинне или Тарту, где автобусы на любом маршруте точно ходят раз в полчаса. У нас не так, наши дети привязаны к трем автобусам в течение дня, которые отправляются в определенное время.
Большинство родителей работает в Тарту. Ребенок учится в Муствеэ, а родители каждый день уезжают на работу за сотню километров. Это ужасные условия. Ну, оставшиеся семьи как-то стараются выживать. Когда терпение у них заканчивается, они начинают куда-то переезжать. Кто-то переезжает в Таллинн, кто-то в Тарту. А в последние годы наблюдается такая тенденция, что люди вообще стали уезжать за границу.
А.Т.: - Тема доступности гимназического образования вообще очень болезненна для, так сказать, удаленной от больших городов Эстонии. Скажем, родителям с Муху очень сложно возить детей в гимназию на Сааремаа, а денег на съемное жилье нет. Вы - оба политики удаленных от крупных городов самоуправлений, каким вам видится решение этой проблемы?
И.О.: - Я очень надеюсь, что новым министром образования будет Кристина Каллас…
А.Т.: - Уверена, что будет?…
И.О.: - Мне очень нравится идея общей школы, потому что это означает, что у моего ребенка будет возможность хорошо выучить эстонский язык. Мы в своем регионе уже живем так, что не делимся на эстонцев и на русских. И у меня уже есть кое-какие договоренности, что если Кристина Каллас станет министром, нам организуют с ней встречу.
Я думаю, что одним из выходов может быть создание филиалов гимназических учреждений для таких регионов, как наш. Нам бы хватило бы по такому филиалу в Муствеэ и Алатскиви.
Я.С.: - Ситуация такова, что вопросами финансирования обучения в основной школе больше занимается государство, а вот организация гимназического обучения больше касается местных самоуправлений. В нашей волости - одна гимназия, в Палдиски, и наша цель состоит в том, чтобы ни в коем случае не допустить ее закрытия. Министерство образования уже говорило нам, что если в гимназии будет меньше ста детей, то может встать вопрос о ликвидации гимназии.
Но министерство не может заставить нас закрыть гимназию. Мы финансируем работу гимназии и поддерживаем ее деятельность. Однако дело не только в том, чтобы школа или гимназия работала. Также крайне важно, чтобы там предлагалось качественное образование. Чтобы учителя были профессионалами, чтобы у детей было желание там учиться.
Волость должна поддерживать работу гимназии, но и учителя должны заботиться о том, чтобы поддерживать высокий уровень преподавания. При этом некоторые родители начинают говорить, что им, допустим, не нравятся какие-то учителя, они переводят своих детей в гимназии в других волостях, и тем самым делается шаг к тому, чтобы нашу гимназию было больше оснований закрыть.
Например, у нас есть такой маленький поселок Лехола, в школе этого поселка можно учиться до 6 класса. Сейчас мы закрываем эту школу. Многие родители, конечно, против, но получилось так, что очень многие дети из этого поселка стали ходить в школу в Кейла, или еще где-то. В Вазалемма, например. В общем, сами родители стали действовать так, чтобы содержать школу в Лехола стало невозможно.
Таким образом, этот вопрос нужно задавать не только волостным властям, но и учителям, а также родителям учащихся. Если мы хотим найти решение этой проблеме, мы должны собирать за столом представителей всех причастных сторон и обсуждать между собой, как быть. Это был бы самый лучший вариант, потому что тогда все стороны смогут четко представить свои аргументы.
А.Т.: - Каким образом происходит коммуникация местного самоуправления с теми министерствами, которые могут быть связаны с решением проблем образования, сельской жизни, что нужно сделать, чтобы донести до министерств суть проблем, мотивировать их запустить какой-то проект? Что-то сдвинуть с места?
Я.С.: - Чем ближе выборы, тем поговорить с министрами проще. Перед последними выборами один министр очень часто стал устраивать сеансы видеосвязи с представителями местных властей. Но эти разговоры все равно обычно заканчивались тем, что министр говорила, что понимает наши проблемы, но денег на их решение нет.
Да, у нас есть региональный министр, или министр госуправления, но я не всегда вижу пользу от его работы. Я думаю, что министру важно приезжать на места, посмотреть, что происходит в том же Калласте. И делать это не только перед выборами.
А. Т.: - Получается, самоуправления живут одной жизнью, министр госуправления живет другой, нужен ли нам такой министр?
Я.С.: - Хороший вопрос... (смеется)
А.Т.: - Я поняла Вас. Подозреваю, что у Ляэне-Харью есть своя проблема, заключающаяся в том, что очень многие реальные жители волости, которые пользуются в ней всеми социальными услугами, зарегистрированы в Таллинне. Насколько это влияет на волостной бюджет?
Я.С.: - Сильно влияет. Тут возникает такой плохой момент, что мы начинаем со своими соседями быть как бы конкурентами. Когда в Таллинне ввели бесплатный общественный транспорт, многие наши жители стали регистрировать себя жителями Таллинна.
После этого мы стали компенсировать 60 процентов стоимости билетов на электричку. Это обходится волости в 250 000 евро в год, но в результате многие наши люди снова, что называется, пришли к нам обратно. И потраченные нами деньги как бы возвращаются к нам обратно через налоги. Но сама эта система конкуренции за жителей выглядит довольно тупой.
Какие-то волости в конце года устраивают лотереи для тех, кто зарегистрируется их жителем. Или раздают по сто евро. Все это очень плохо, так не должно быть.
А.Т.: - Вы считаете, это можно как-то запретить? Это ведь было бы не очень демократично…
Я.С.: - Ну, сейчас много говорится о том, что подоходный налог можно было бы разделить так, что половина идет туда, где ты живешь, другая половина - туда, где ты работаешь. Да, у нас до сих пор немало людей, которые платят свой налог в Таллинне, но пользуются нашими дорогами, и так далее. Это все следствие вот этой самой плохой конкуренции, что у нас принята.
И.О.: - А у нас половина жителей во многих поселках живет в дачных домах, которые вообще нельзя регистрировать как место жительства. Для всего Причудья это очень распространенное явление. У нас есть улицы, где из 15 домов только в двух кто-то живет, но местное самоуправление все равно должно тратить средства на обслуживание этих улиц.
Наше самоуправление по уровню благосостояния из 75 самоуправлений находится на 72-м месте. Получается, мы живем на грани нищеты, мы выживаем, как последние из могикан. Если сейчас введут этот платный транспорт, это будет катастрофой для многих наших людей, которые ездят на работу в Тарту. Нужно понимать, что они часто работают там за минималку. Платный транспорт будет таким ударом, что каждый начнет задумываться, чтобы куда-то переехать.
Яанус говорит, что в Ляэне-Харью есть система компенсирования расходов на транспорт. А у нашей волости просто нет денег на эти компенсации. Именно поэтому я уже говорила сегодня о Кристине Каллас, потому что в ее программе была одна такая строчка, где говорилось про бесплатный проезд хотя бы для детей.
Но я в связи с этим говорю всегда, что дети - понятие растяжимое. Для кого-то дети - это люди до 7 лет, а мне нужно, чтобы эта льгота распространялась на детей до 18 лет. Я говорю сейчас конкретно о своих детях.
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