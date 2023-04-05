Сегодня проблему запустения малых городов и отмирание сельской жизни с журналистом Rus.Postimees Анастасией Тидо обсуждают член волостного собрания волости Пейпсияэре Ирина Орлова и старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат.
Сегодня «На кухне»: есть ли жизнь за пределами Таллинна и Тарту или как скоро эстонская глубинка опустеет?
В Эстонии становится все больше удаленных от больших городов волостей, которые в прямом смысле слова вымирают. Люди покидают малые городки и села, в которых жили десятки лет они сами и их предки.
Хотя в правительстве есть министр государственного управления, а политики утверждают, что есть продуманная региональная политика, в реальности получить элементарные социальные услуги и даже просто найти работающий банкомат и почту жители глубинки могут только в городах покрупнее.
Сегодня с гостями студии будем говорить о том, насколько приход в запустение малых городков является следствием глобальных процессов урбанизации и изменений в структуре экономики, а насколько - следствием политики правительства. Что можно и нужно менять в региональной политике, чтобы по всей Эстонии не появлялись десятки городов - призраков, каких после развала СССР появилось много в Ида-Вирумаа?
Как обеспечить население Эстонии, живущее за пределами столицы и больших городов, качественными социальными услугами, транспортом, образованием, медицинской помощью? Можно ли еще спасти Калласте, Муствеэ или Румму от судьбы шахтерских городов Сиргала и Вийвиконна, из которых жизнь ушла окончательно.
Начало эфира сегодня, 5 марта, в 15-00.