«Пусть выступает в Гааге»: Британия заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Неформальное заседание на тему «эвакуации детей из зоны конфликта» назначено на среду, оно организовано Россией, которая в этом месяце председательствует в Совбезе ООН.

Однако Великобритания настояла на том, чтобы никакой видеотрансляции этого заседания не было, сообщила британская делегация в своем твиттер-аккаунте. Британский посол также отказалась присутствовать на этом заседании лично. «Если госпожа Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге», - заявила британская миссия.

«Ей не должна предоставляться трибуна ООН для распространения дезинформации», - подчеркнули британские дипломаты.

Как отмечает New York Times, блокирование трансляции означает, что никакой видеозаписи не будет сохранено на сайте ООН и постфактум. Для трансляции требуется согласие всех 15 членов Совбеза, постоянных или временных, и возражения бывают редко. Впрочем, по данным газеты, в прошлом месяце Китай похожим образом заблокировал трансляцию заседания, посвященного нарушениям прав человека в Северной Корее, указав, что Совет Безопасности не должен заниматься вопросами прав человека.