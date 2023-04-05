Ср, 5.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстония примет уникальный чемпионат мира

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Чемпионат мира по рубке деревьев, архив.
Чемпионат мира по рубке деревьев, архив. Фото: Aldis Toome

Чемпионат мира по рубке леса соберет в Эстонии 22 страны со всего мира. Это крупное мероприятие в лесной отрасли, которое удается принимать нечасто, и такая возможность также предоставляется не всем. Обязательными условиями проведения соревнований, которые организовываются каждый два года являются давние лесохозяйственные традиции, интерес к соревнованиям и, конечно же, хорошая организация мероприятия.

Местом проведения чемпионата был выбран Тарту, а точнее – городок Эстонского университета естественных наук и сельскохозяйственная ярмарка.

«Если проводить мероприятие в Тарту, то лучшего места для него, чем зеленые зоны и выставочный центр, граничащий с университетом естественных наук, нет. И время проведения также легко выбрать – весна в лесоводстве очень активное время и люди, связанные с лесной промышленностью, много лет подряд приезжают сюда во время ярмарки на тематическую конференцию, встречи выпускников, различные мероприятия, связанные с лесоводством. Все мероприятия в Тарту превратятяся в своеобразную Неделю леса, которую в этом году увенчает крупное международное соревнование», - рассказал главный организатор соревнований Март Кельк.

Местом проведения чемпионата мира (19-22 апреля) станет парковка возле Лесного дома Эстонского университета естественных наук и прилегающая к ней зеленая территория.

На чемпионат приедет почти 300 участников, которых ожидает насыщенная программа. Самой дальней страной, откуда приедут лесорубы, является Япония, самыми близкими – Латвия и Финляндия. Список участников очень пестрый, но в основном представлены богатые лесом страны, где традиции лесоводства сохраняются десятилетиями.

Чемпионат мира и сельскохозяйственная ярмарка откроются 19 апреля в 18.30 шествием на ратушной площади Тарту. Также будет световое шоу. Утром 20 апреля на главной арене будет дан старт соревнованиям.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх