Эстония примет уникальный чемпионат мира

«Если проводить мероприятие в Тарту, то лучшего места для него, чем зеленые зоны и выставочный центр, граничащий с университетом естественных наук, нет. И время проведения также легко выбрать – весна в лесоводстве очень активное время и люди, связанные с лесной промышленностью, много лет подряд приезжают сюда во время ярмарки на тематическую конференцию, встречи выпускников, различные мероприятия, связанные с лесоводством. Все мероприятия в Тарту превратятяся в своеобразную Неделю леса, которую в этом году увенчает крупное международное соревнование», - рассказал главный организатор соревнований Март Кельк.