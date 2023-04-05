Эстония примет уникальный чемпионат мира

Чемпионат мира по рубке леса соберет в Эстонии 22 страны со всего мира. Это крупное мероприятие в лесной отрасли, которое удается принимать нечасто, и такая возможность также предоставляется не всем. Обязательными условиями проведения соревнований, которые организовываются каждый два года являются давние лесохозяйственные традиции, интерес к соревнованиям и, конечно же, хорошая организация мероприятия.
Местом проведения чемпионата был выбран Тарту, а точнее – городок Эстонского университета естественных наук и сельскохозяйственная ярмарка.
«Если проводить мероприятие в Тарту, то лучшего места для него, чем зеленые зоны и выставочный центр, граничащий с университетом естественных наук, нет. И время проведения также легко выбрать – весна в лесоводстве очень активное время и люди, связанные с лесной промышленностью, много лет подряд приезжают сюда во время ярмарки на тематическую конференцию, встречи выпускников, различные мероприятия, связанные с лесоводством. Все мероприятия в Тарту превратятяся в своеобразную Неделю леса, которую в этом году увенчает крупное международное соревнование», - рассказал главный организатор соревнований Март Кельк.
Местом проведения чемпионата мира (19-22 апреля) станет парковка возле Лесного дома Эстонского университета естественных наук и прилегающая к ней зеленая территория.
На чемпионат приедет почти 300 участников, которых ожидает насыщенная программа. Самой дальней страной, откуда приедут лесорубы, является Япония, самыми близкими – Латвия и Финляндия. Список участников очень пестрый, но в основном представлены богатые лесом страны, где традиции лесоводства сохраняются десятилетиями.
Чемпионат мира и сельскохозяйственная ярмарка откроются 19 апреля в 18.30 шествием на ратушной площади Тарту. Также будет световое шоу. Утром 20 апреля на главной арене будет дан старт соревнованиям.