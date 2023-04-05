Губерниев: Вяльбе идет в мейнстриме людей, которые ничего не понимают. Проще всякую херню нести

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», обрушился с резкой критикой за такую позицию.

«Елена Валерьевна, видимо, забыла, что все свои призы как лучший президент федерации и лучший тренер, хотя она никого никогда не тренировала, получила после того, как дважды ее спортсмены выступали под нейтральным статусом в Пхенчхане и Пекине. Поэтому Елена Валерьевна сильно лукавит. Я бы сказал, что она идет в мейнстриме людей, которые просто ничего не понимают. Если будут изменены критерии допуска и будет возможность ехать под нейтральным флагом в любом статусе, то ехать нужно обязательно».

Дальше он продолжил: «Елена Валерьевна верна себе, и мне остается только восхититься и сказать: «Молодец!» Две Олимпиады мы выступали в нейтральном статусе – и теперь президент федерации лыж прозрела! Спасибо окулисту. Квасной патриотизм в данной ситуации до добра не доведет. Наша задача – сохранить спорт в стране и дать молодежи ориентиры. Но Елена Валерьевна думает о другом: ей нужно выделиться и показать, как сильно любит Россию она и как мы ее сильно не любим», – цитирует Губерниева sports.ru.

«Елена Вяльбе получала награды за участие наших спортсменов без флага и гимна! Без флага и гимна мы теперь имеем Большунова, Непряеву и многих других блестящих олимпийских чемпионов и призеров Пхенчхана и Пекина! Героев мирового спорта! Наших олимпийцев принимал и чествовал президент России! Так спросите у Путина, Елена Вяльбе, как же так? Спросите? Нет, конечно! Проще всякую херню нести, не думая о судьбе нашей молодежи в спорте! Тех же лыжников юных!»