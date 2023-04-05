Ксенофобия по-украински, беды Паши Мерседеса и «юридическая» победа РФ на Донбассе: обзор главных событий в Украине

Конфликт назревал давно и было очевидно, что государство всерьез взялось за религиозное представительство страны-агрессора в Украине. Священники УПЦ МП не раз давали для этого поводы, публично отрицая агрессию и поддерживая Россию. Митрополита Павла как раз и обвинили в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Суд рассмотрел вопрос об избрании ему меры пресечения и назначил домашний арест на 60 суток, а также запрет на пользование соцсетями. В суде наместник Лавры сказал, что он «против агрессии», но не упомянул России.

Павел завил, что это политическое дело. Объективно говоря, так и есть, но не потому, что обвинения сфабрикованы, а потому что он стал воевать с государством Украина. Ранее ему все сходило с рук, сошло бы и сейчас, пойди он на сотрудничество с государством. По словам Павла, ему предлагали компромисс: «выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я…». Однако, как заявил Паша Мерседес, вспомнивший вдруг о своем постриге, «с креста не сходят, с креста снимают». Так он стал двигателем протеста против возвращения контроля Министерства культуры над главной православной святыней страны.