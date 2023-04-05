Эта тема не стала топовой в украинских СМИ, хотя должна была бы. Киевский международный институт социологии опубликовал данные исследования, которое показало, что 36% украинцев, то есть, более трети, не любят граждан Украины русской национальности. Только 29% опрошенных готовы допустить русских украинцев в свое близкое окружение, и еще 35% соглашаются с тем, что они могут жить в Украине. Так все же «русские» или «россияне»? Эти три темы были наиболее обсуждаемыми в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Ксенофобия по-украински, беды Паши Мерседеса и «юридическая» победа РФ на Донбассе: обзор главных событий в Украине
Такое отношение к русским гражданам Украины является несправедливым. То же социологическое исследование показало, что в целом взгляды граждан Украины русской национальности хоть и несколько отличаются от взглядов этнических украинцев, но не очень существенно, и эти граждане так же защищают Украину от врагов.
Руководитель Киевского международного института социологии профессор Владимир Паниотто отметил, что «ситуация во время войны настолько напряженная, что снижается уровень понимания вопросов, в которых фигурируют россияне. У многих украинцев „россиянин” вызывает политические ассоциации, из-за чего идет такое ухудшение отношения». Однако, у опроса есть и методологический изъян.
В украинском языке и слово «русский», обозначающее представителей русского этноса, и слово «россиянин» как принадлежность к российскому государству независимо от этнической принадлежности, переводится одинаково – «росіянин». Украинский язык не делает разницы между русским по национальности гражданином Украины и бурятом с российским паспортом. Таким образом, есть и чисто «методические аспекты», повлиявшие на результаты исследования – неизвестно, кто как понял вопрос.
Не Богом единым…
История с выселения из Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (Московского патриархата) была топовой в информационном пространстве Украины на минувшей неделе. Главным ее ньюсмейкером стал уже не раз попадавший в скандалы, наместник Лавры митрополит Павел. Прославился он благодаря своей любви к роскоши и хамству по отношению к журналистам и полицейским. В народе митрополита уже давно называют не иначе как «Паша Мерседес». Обязанный жить в аскезе Паша Мерседес неизменно демонстрирует на публике дорогую машину, часы за 40 000 евро, последний айфон. Как выяснилось при обыске, он еще и счастливый обладатель золотого истукана рыбки, которая, видимо, и обеспечила «монаху» все выше перечисленное.
Конфликт назревал давно и было очевидно, что государство всерьез взялось за религиозное представительство страны-агрессора в Украине. Священники УПЦ МП не раз давали для этого поводы, публично отрицая агрессию и поддерживая Россию. Митрополита Павла как раз и обвинили в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Суд рассмотрел вопрос об избрании ему меры пресечения и назначил домашний арест на 60 суток, а также запрет на пользование соцсетями. В суде наместник Лавры сказал, что он «против агрессии», но не упомянул России.
Павел завил, что это политическое дело. Объективно говоря, так и есть, но не потому, что обвинения сфабрикованы, а потому что он стал воевать с государством Украина. Ранее ему все сходило с рук, сошло бы и сейчас, пойди он на сотрудничество с государством. По словам Павла, ему предлагали компромисс: «выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария, и я…». Однако, как заявил Паша Мерседес, вспомнивший вдруг о своем постриге, «с креста не сходят, с креста снимают». Так он стал двигателем протеста против возвращения контроля Министерства культуры над главной православной святыней страны.
Было бы странно, если бы государство в такой ситуации отступило. Поддержки в украинском обществе московская церковь сейчас не имеет, скорее наоборот. Те немногочисленные верующие, которые все же не допускают комиссию Минкульта для инвентаризации лавры, выглядят не как поборники веры, а как пособники расхитителей. Иначе зачем это делать? Договор об аренде Московским патриархатом помещений лавры у государства с 1 января 2023 года не продлен. Суд, на который рассчитывал Павел, подавая иск УПЦ МП к Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», отказал в обеспечении иска. Конфликт рассчитан именно на конфликт, которого можно было бы избежать.
Так, Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий заявил, что Павел и руководство УПЦ МП сами шаг за шагом формировали ту ситуацию, в которой оказались. «Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости искренне и окончательно разорвать отношения с Москвой, которая ведет против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый трактует как хочет. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния», – заявил он. Архимандрит перешел в Православную церковь Украины, получив пост наместника Лавры уже от УПЦ. Так что не один Павел в УПЦ МП был готов побороться за возможность молиться в лаврских пещерах.
Скандал с выселением московской церкви из главной православной святыни Украины еще продолжается. Тактика государства в этом конфликте уже понятна, ее озвучил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов: «Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихонечку уйдут».
Что касается судьбы самого Паши Мерседеса, то вряд ли ему доведется испробовать тюремной баланды. Даже если он будет осужден, то, скорее всего, Москва быстро обменяет «мученика», чтобы в информационном поле России конфликт вокруг украинской святыни не затухал.
«Юридически» и фактически
Мало интриги и в том, что происходит в Бахмуте, хотя россияне старательно пытаются эту интригу изобразить. 2 апреля владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил попиариться на костях взорванного в этот день в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского. Он опубликовал видео, в котором заявил: «Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память” и флаг ЧВК „Вагнер” на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят».
Даже если допустить, что здание горсовета действительно захвачено россиянами, то достаточно посмотреть на карту, чтоб убедиться, что это даже не середина города. Большая часть Бахмута, который Россия пытается захватить уже девять месяцев, по-прежнему, контролируется ВСУ.
В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на следующий день заявил, что «вокруг здания городского совета идут бои, они ничего не захватили в юридическом смысле». «Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли», – прокомментировал он видео Пригожина.
В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский опубликовал свои фото из «юридически взятого» города. Он завил, что враг слабеет и поэтому оправдывает свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута.
Любопытно, что «юридически» россияне уже взяли всю Донецкую область. 3 апреля так называемый «народный совет ДНР» принял закон об образовании на всей территории «республики» городских и муниципальных округов, в соответствии с федеральным российским законодательством.
В частности, выделено 12 городских округов и 18 муниципальных. Среди них: «городской округ Краматорск» (контролируется Украиной), «Артемовский муниципальный округ», центром которого является украинский Бахмут, а также другие контролируемые Украиной города и районы Донецкой области. Очевидно, также «юридически».
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.