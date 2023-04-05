Нападающий «Фулхэма» получил суровое наказание за свое поведение

«Мы утверждали, что стандартного наказания, которое иначе было бы применено к Александару Митровичу за насильственное поведение в эпизоде с удалением, который произошел с арбитром примерно на 72-й минуте матча, было явно недостаточным. Это было поддержано регуляторной комиссией, и была наложена дисквалификация на три матча.

Это в дополнение к трехматчевой дисквалификации, которую он уже получил за прямую красную карточку. Форвард отдельно признал, что его поведение и словесные оскорбления после удаления были некорректными, оскорбительными и угрожающими, и регуляторная комиссия наложила дополнительную дисквалификацию на два матча и штраф в размере 75 000 фунтов стерлингов. В общем регуляторная комиссия дисквалифицировала Александара Митровича на восемь матчей. Один из них уже состоялся, и поэтому форвард не будет доступен для „Фулхэма“ в следующих семи матчах», — говорится в заявлении.