Нападающий «Фулхэма» за свое поведение получил суровое наказание

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за свое поведение в поединке Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3), пишет «Динамо».
Как сообщает издание Goal, Футбольная ассоциация Англии во вторник подтвердила свое решение отстранить сербского игрока. 28-летний футболист схватил главного арбитра встречи Криса Кавана. Также наставник «коттеджеров» Марко Силва получил два матча дисквалификации за свою гневную реакцию на инцидент.
«Мы утверждали, что стандартного наказания, которое иначе было бы применено к Александару Митровичу за насильственное поведение в эпизоде с удалением, который произошел с арбитром примерно на 72-й минуте матча, было явно недостаточным. Это было поддержано регуляторной комиссией, и была наложена дисквалификация на три матча.
Это в дополнение к трехматчевой дисквалификации, которую он уже получил за прямую красную карточку. Форвард отдельно признал, что его поведение и словесные оскорбления после удаления были некорректными, оскорбительными и угрожающими, и регуляторная комиссия наложила дополнительную дисквалификацию на два матча и штраф в размере 75 000 фунтов стерлингов. В общем регуляторная комиссия дисквалифицировала Александара Митровича на восемь матчей. Один из них уже состоялся, и поэтому форвард не будет доступен для "Фулхэма" в следующих семи матчах», — говорится в заявлении.