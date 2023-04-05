Эстония заблокировала еще 53 сайта, которые позволяли смотреть российские телеканалы

«Опрос общественного мнения opens in a new tab, проведенный по заказу Госканцелярии показывает, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие – с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной,» – сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу. Более подробную информацию можно найти на сайте департамента opens in a new tab .

TTJA продолжает мониторинг телеканалов и веб-сайтов. Департамент также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

В Эстонии телезритель по-прежнему может получать разнообразный контент на русском языке. TTJA выдал разрешение на деятельность следующим телеканалам: Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia. Также, у Эстонского телерадиовещания есть свой телеканал ETV+.