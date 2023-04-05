Ср, 5.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстония заблокировала еще 53 сайта, которые позволяли смотреть российские телеканалы

Rus.Postimees
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 5
Российское телевидение. Снимок иллюстративный.
Российское телевидение. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) проинформировал интернет-провайдеров о 53 доменах, через которые можно смотреть запрещенные в Европейском союзе телеканалы.

«Опрос общественного мнения opens in a new tab, проведенный по заказу Госканцелярии показывает, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие – с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной,» – сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу. Более подробную информацию можно найти на сайте департамента opens in a new tab .

TTJA продолжает мониторинг телеканалов и веб-сайтов. Департамент также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

В Эстонии телезритель по-прежнему может получать разнообразный контент на русском языке. TTJA выдал разрешение на деятельность следующим телеканалам: Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia. Также, у Эстонского телерадиовещания есть свой телеканал ETV+.

Список добавленных доменов:

sweet-tv.net

rutv.work

rutv.monster

tverkran.net

rutv.pw

teleon.tv

sezon.tv

tv-only.online

ottv.xyz

on24tv.ru

televizorus.online

livehdtv.net

serialrus.tv

live-tv-channels.org

awtv.ru

2tv.one

galam-tv.com

viaway.com

smotreshka.tv

bgtrk.ru

sputnik24.tv

tv159.top

tv38.top

kino24.online

vsevtv.com

telegoo.cc

serial2go.com

allmake.net

ficus.tv

online-red.online

livetvcentral.com

tv124.top

tv96.top

tvrf.city

glaz-tv.net

tv2free.ru

federalnoe.tv

mediabay.tv

ontvtime.online

gipnomag.ru

tv-100.com

tas-ix.tv

ictv.cc

1tv.live

icanlive.tv

smotret-tv.live

naoblake.com

kinorai.org

rus24tv.net

uztv.top

uzbektv.net

ru1.su

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 5
Ключевые слова
Наверх