Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) проинформировал интернет-провайдеров о 53 доменах, через которые можно смотреть запрещенные в Европейском союзе телеканалы.
Эстония заблокировала еще 53 сайта, которые позволяли смотреть российские телеканалы
«Опрос общественного мнения opens in a new tab, проведенный по заказу Госканцелярии показывает, что упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие – с 40% до 18%. На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной,» – сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.
Для защиты информационного пространства и обеспечения соблюдения санкций Эстония ограничила доступ к 195 веб-сайтам и 51 телеканалу. Более подробную информацию можно найти на сайте департамента opens in a new tab .
TTJA продолжает мониторинг телеканалов и веб-сайтов. Департамент также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.
В Эстонии телезритель по-прежнему может получать разнообразный контент на русском языке. TTJA выдал разрешение на деятельность следующим телеканалам: Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia. Также, у Эстонского телерадиовещания есть свой телеканал ETV+.
Список добавленных доменов:
sweet-tv.net
rutv.work
rutv.monster
tverkran.net
rutv.pw
teleon.tv
sezon.tv
tv-only.online
ottv.xyz
on24tv.ru
televizorus.online
livehdtv.net
serialrus.tv
live-tv-channels.org
awtv.ru
2tv.one
galam-tv.com
viaway.com
smotreshka.tv
bgtrk.ru
sputnik24.tv
tv159.top
tv38.top
kino24.online
vsevtv.com
telegoo.cc
serial2go.com
allmake.net
ficus.tv
online-red.online
livetvcentral.com
tv124.top
tv96.top
tvrf.city
glaz-tv.net
tv2free.ru
federalnoe.tv
mediabay.tv
ontvtime.online
gipnomag.ru
tv-100.com
tas-ix.tv
ictv.cc
1tv.live
icanlive.tv
smotret-tv.live
naoblake.com
kinorai.org
rus24tv.net
uztv.top
uzbektv.net
ru1.su