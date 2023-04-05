Новая интернет-страница Национальной библиотеки собрала воедино около 50 баз данных

С 3 апреля по адресу rare.ee начала работу новая домашняя страница Национальной библиотеки, выстроенная по принципу инфопортала. Страница обеспечивает доступ к необходимой пользователям литературе и образовательным программам, а также собирает в одной инфосреде множество блогов и почти 50 баз данных.
«При разработке новой интернет-страницы Национальной библиотеки ставилась задача создать содержательный инфопортал, который, например, будет обеспечивать богатый доступ к литературным изданиям, архивным и образовательным материалам, а также к базам данных и событиям. Все это должно было быть представлено логичным образом и привлекательно с визуальной точки зрения. Мы благодарны компании ADM Interactive, в сотрудничестве с которой была подготовлена эта дружественная к пользователю интернет-среда», - рассказала руководитель проекта Лийз Раадла.
Главной целью модернизированной домашней страницы является предложить структурированный по различным тематическим категориям богатый материал и сделать путь к получению нужной информации простым и удобным для пользователя. Поиск информации поддерживает система тегов, благодаря которой связывается между собой похожая информация.
Если на главной странице обновленного портала можно найти обзор свежих новостей, приближающихся событий, рекомендации по чтению, то через различные позиции в меню можно получить доступ к очень широкому спектру предлагаемых библиотекой услуг. Содержание страницы исходит из задач, определенных Законом о Национальной библиотеке. Этими задачами являются, например, научная и развивающая деятельность, собрание статистических данных эстонских библиотек, создание национальной библиографии, управление издательскими порталами.
Удобные поиск и регистрация событий
Содержание нового портала размещено на более чем ста страницах, и для поиска необходимой информации нужно воспользоваться опцией «otsing». Поисковая система создана с прицелом на комфорт пользователя. Поиск осуществляется как на самом портале rara.ee, так и на связанных с Национальной библиотекой других порталах, а также в собранных на обновленном портале базах данных. Появляющаяся при ответе на поисковый запрос пометка «kirjastaja» дает пользователю ссылку на тот ресурс, где находится конкретная информация.
Обновленный портал Национальной библиотеки позволяет пользователю фильтровать информацию о различных событиях и образовательных программах по характеру их содержания и по дате проведениия, а также предлагает возможность регистрировать свои мероприятия с помощью специальной формы. Также обновленая страница предлагает возможность смотреть видеорепортажи с различных литературных и образовательных мероприятий, как в прямом эфире, так и в записи.
При открытии страницы автоматически появляется окошко чата, в котором можно получить всю необходимую помощь.
Новое брендинговое и структурное решение для страницы было разработано в сотрудничестве с компанией ADM Interactive, которая выиграла соответствующий конкурс госпоставок.
Обновленная страница rara.ee является существенным этапом в проекте реконструкции Национальной библиотеки, последним шагом в котором должно стать открытие на Тынисмяги современного библиотечного и культурного центра.