Новая интернет-страница Национальной библиотеки собрала воедино около 50 баз данных

«При разработке новой интернет-страницы Национальной библиотеки ставилась задача создать содержательный инфопортал, который, например, будет обеспечивать богатый доступ к литературным изданиям, архивным и образовательным материалам, а также к базам данных и событиям. Все это должно было быть представлено логичным образом и привлекательно с визуальной точки зрения. Мы благодарны компании ADM Interactive, в сотрудничестве с которой была подготовлена эта дружественная к пользователю интернет-среда», - рассказала руководитель проекта Лийз Раадла.

Главной целью модернизированной домашней страницы является предложить структурированный по различным тематическим категориям богатый материал и сделать путь к получению нужной информации простым и удобным для пользователя. Поиск информации поддерживает система тегов, благодаря которой связывается между собой похожая информация.

Если на главной странице обновленного портала можно найти обзор свежих новостей, приближающихся событий, рекомендации по чтению, то через различные позиции в меню можно получить доступ к очень широкому спектру предлагаемых библиотекой услуг. Содержание страницы исходит из задач, определенных Законом о Национальной библиотеке. Этими задачами являются, например, научная и развивающая деятельность, собрание статистических данных эстонских библиотек, создание национальной библиографии, управление издательскими порталами.

Удобные поиск и регистрация событий