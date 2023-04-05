Городской автобус спровоцировал тройную аварию

В среду после 8:00 в центр тревоги сообщили, что на улице Май в Пярну городской автобус, двигавшийся в направлении Раэкюла, из-за гололеда не смог остановиться. Он въехал сзади в легковушку Ford, которая ожидала возможности повернуть налево. После столкновения Ford в свою очередь отбросило на ехавшую по встречной полосе машину Toyota.
Авария затруднила движение на месте происшествия, но не остановила его. Скорая помощь осмотрела находившихся в транспортных средствах людей, госпитализация никому из них не потребовалась.
Водители легковушек и автобуса были трезвы и имели права. Далее они обратятся в страховые фирмы.
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