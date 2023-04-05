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Полиция выставила на продажу внедорожник BMW по невероятно низкой цене

rus.postimees.ee
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BMW X5 выставлен на продажу со стартовой ценой в 1200 евро.
BMW X5 выставлен на продажу со стартовой ценой в 1200 евро. Фото: PPA Varahaldus

Внедорожник BMW X5 2006 года выпуска выставлен на продажу на аукционе Департамента полиции и погранохраны по стартовой цене 1200 евро.

Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков – на кузове машины есть царапины, а салон машины повидавший виды и грязный. Это праворульная машина.

Согласно акту предрегистрационного техосмотра Транспортного департамента, техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям. Автомобиль не может быть зарегистрирован, и его использование в дорожном движении запрещено.

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