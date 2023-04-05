Полиция выставила на продажу внедорожник BMW по невероятно низкой цене

Внедорожник BMW X5 2006 года выпуска выставлен на продажу на аукционе Департамента полиции и погранохраны по стартовой цене 1200 евро.
Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков – на кузове машины есть царапины, а салон машины повидавший виды и грязный. Это праворульная машина.
Согласно акту предрегистрационного техосмотра Транспортного департамента, техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям. Автомобиль не может быть зарегистрирован, и его использование в дорожном движении запрещено.