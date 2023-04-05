Тысячи эстонских школьников повысили в марте свою финансовую грамотность

«На 150 тематических уроках профессионалы финансового сектора смогли поделиться своими знаниями с более чем 3000 учениками по всей Эстонии. Преимущественно школьникам рассказывали об инвестировании, о способах экономии, о составлении бюджета», - рассказала исполнительный директор MTÜ Tuleviku Tegijad Тейби Торм. «Обратная связь от школьников была очень позитивной, что подтверждает, что у молодежи есть интерес к тому, чтобы повысить свою финансовую грамотность, и сделать это с помощью практических знаний и примеров», - добавила Торм.