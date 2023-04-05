Тысячи эстонских школьников повысили в марте свою финансовую грамотность

В марте в Эстонии в очередной раз прошел месячник финансовой грамотности, цель которого - повысить осведомленность молодежи в ведении финансовых дел. В рамках координируемого MTÜ Tuleviku Tegijad проекта представители различных банков и других организаций дали в школах 150 тематических уроков.
Кульминацией месячника финансовой грамотности стала организованная Союзом банков Эстонии виртуальная конференция финансовой грамотности, предназначенная для учеников 9-12 классов. В ней приняло участие свыше 4000 гимназистов.
«На 150 тематических уроках профессионалы финансового сектора смогли поделиться своими знаниями с более чем 3000 учениками по всей Эстонии. Преимущественно школьникам рассказывали об инвестировании, о способах экономии, о составлении бюджета», - рассказала исполнительный директор MTÜ Tuleviku Tegijad Тейби Торм. «Обратная связь от школьников была очень позитивной, что подтверждает, что у молодежи есть интерес к тому, чтобы повысить свою финансовую грамотность, и сделать это с помощью практических знаний и примеров», - добавила Торм.
Тематические уроки дали представители банков Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Bigbank, Coop, Министерства финансов, Банка Эстонии и других организаций. Больше всего уроков дали представители банка Swedbank. Среди учебных заведений самое активное участие приняли Гимназия Густава Адольфа, Таллиннская Ярвеотсаская гимназия и Таллиннская Мустамяэская гимназия. С помощью платформы MTÜ Tuleviku Tegijad такие уроки прошли в 56 школах в большинстве уездов Эстонии.