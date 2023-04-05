Осиновский: добиться экономии можно только за счет существенного сокращения услуг и пособий

Осиновский заявил, что коалиционное соглашение должно быть заключено в ближайшие дни, чтобы подписать его в понедельник. Он заявил, что переговоры между СДПЭ, Партией реформ и «Ээсти 200» были конструктивными, но напряженность создает тяжелое финансовое положение государственного бюджета Эстонии.

«Понятно, что коалиционное соглашение – это компромисс, и все за столом, особенно те, у кого есть предыдущий опыт, знают, что в конце концов, чтобы прийти к соглашению, нужно от чего-то отказаться. Вам также придется смириться с некоторыми вещами, которые в принципе не являются вашими приоритетами, но которые важны для вашего партнера», – сказал Оссиновский.

«Когда на первом этапе переговоров мы обсуждали разные темы, в случае каждой из них мы фиксировали разные моменты или делали предложения, которые также имели финансовые последствия, но это было до того, как мы начали пытаться вписаться в рамки бюджета. А те бюджетные возможности, которые нам открылись со второй половины прошлой недели, когда Минфин огласил предварительные прогнозы, то тут все реалисты, с цифрами сложно поспорить. Если у нас такая ситуация в государственных финансах, как она есть, мы должны действовать в рамках этой реальности и находить решения», – сказал он.

По словам Осиновского, большую дыру в госбюджете можно залатать за счет сокращений.

«В трудные финансовые времена необходимо повышать эффективность. Не стоит надеяться, что где-то в подвале министерства лежат 200 миллионов. Несомненно, в результате каких-то долгосрочных реформ можно сделать процессы эффективнее, сэкономить деньги или улучшить качество обслуживания, и это необходимо сделать. Но если речь идет об экономии в несколько сотен миллионов евро, то речь в любом случае идет о существенном урезании каких-то государственных услуг или пособий. Других возможностей нет», – сказал Осиновский.

Ведущий поинтересовался у Осиновского, были ли в ходе переговоров приняты какие-либо решения относительно налогов, если да, то каких. Но политик ответил уклончиво.

Осиновский подтвердил, что в ходе коалиционных переговоров обсуждалось повышение НДС. «Это обычные предложения, которые выносятся на стол практически на каждых коалиционных переговорах. Это не любимая тема социал-демократов, но я думаю, что на этот раз реальность несколько иная», - сказал он.