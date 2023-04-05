Фото ⟩ В Тарту студенты вышли на протест, но акцию быстро свернули

Три члена студенческого представительства Сирет Сийм, Ханна Бритт Соотс и Карл Лембит Лаане расклеили у главного входа в ратушу плакаты с предвыборными обещаниями Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов студентам.

Основной месседж акции – «Спасибо, что обещали», которым студенты-активисты ссылаются на слухи, что, несмотря на предвыборные обещания партий, по новому коалиционному соглашению стипендии не вырастут.

Студентов попросили снять плакаты со стен Тартуской ратуши, что члены студенческого представительства и сделали. «Поскольку эта акция была воплощена в жизнь очень быстро, у нас не было времени публично зарегистрировать протест», - призналась Ханна Бритт Соотс.

В то же время протест не остался без внимания, поскольку после того, как плакаты были сняты, из ратуши вышел реформист, вице-мэр Тарту Михкель Леэс. Он выслушал переживания студентов, сфотографировал плакаты и пообещал поговорить об этом со своими коллегами по партии, которые ведут коалиционные переговоры.

Помимо ратуши, члены студенческого представительства также отправились расклеивать плакаты на стены тартуского офиса Партии реформ.

Поскольку акция протеста в первую очередь предназначена для того, чтобы напомнить партиям, ведущим переговоры о формировании правительства, об их обещаниях, более масштабно акция протеста проходит в Таллинне.

Плакаты будут вывешены на здании правительства в Таллинне и в главных офисах Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии, а также в течение следующих двух дней сообщение будет демонстрироваться на нескольких городских экранах в Таллинне. Акцию проводят Союз студенческих объединений Эстонии (EÜL) и студентами Таллиннского и Тартуского университетов.