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После звонка лжеполицейского житель Таллинна лишился более 25 000 евро

rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees

Телефонные мошенники не оставляют в покое жителей Эстонии. Очередной жертвой злоумышленников стал доверчивый житель столичного района Пирита.

Как сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры, 44-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить на имя жителя Пирита кредит.

После этого звонок якобы перенаправили работнику банка LHV, который призвал сотрудничать с целью защиты банковского счета. После этого жертву попросили сообщить имя пользователя, а также подтвердить сделки в интернет-банке с помощью Mobiil-ID.

Впоследствии выяснилось, что со счета жителя Пирита на счета неизвестных лиц в Великобритании были осуществлены платежи на общую сумму 25 874 евро.

По факту произошедшего начато расследование.

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