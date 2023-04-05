После звонка лжеполицейского житель Таллинна лишился более 25 000 евро

Как сообщили в пресс-службе Пыхьяской префектуры, 44-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что кто-то пытается оформить на имя жителя Пирита кредит.

После этого звонок якобы перенаправили работнику банка LHV, который призвал сотрудничать с целью защиты банковского счета. После этого жертву попросили сообщить имя пользователя, а также подтвердить сделки в интернет-банке с помощью Mobiil-ID.

Впоследствии выяснилось, что со счета жителя Пирита на счета неизвестных лиц в Великобритании были осуществлены платежи на общую сумму 25 874 евро.