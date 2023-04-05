ГЛЕБ НЕЧВОЛОДОВ ⟩ Дом цвета борща. Зачем в Ласнамяэ художественный павильон?

Не так давно в Ласнамяэ был открыт Kunstihoone Lasnamäe paviljon, что было связано с закрытием Таллиннского дома искусств на реконструкцию. Посетители вовсе не ломятся в новое арт-пространство, что публицист Глеб Нечволодов объясняет не столько неготовностью ласнамяэцсев воспринимать современное искусство, сколько сомнительной ценностью предложенной экспозиции. При этом нужно не так уж много, чтобы провалившийся проект превратить в удачный.
Страна напряглась от безденежья. Дефицит бюджета, по официальным данным, просел до полутора миллиардов. Решение проблемы ищется, как обычно, в увеличении налогов и урезании финансирования уже действующих программ. О том, как пополнить бюджет за счет последних и при этом убить двух зайцев - экономического и культурного, говорится крайне редко, если вообще говорится. А ведь это вполне возможно, даже в минимальных объемах.
Возможно, если проанализировать местную культурную жизнь не с точки зрения европейского постмодернизма, по сей день педалируемого в местной художественной среде и уже полностью исчерпавшего себя в плане эволюции изобразительного искусства, а, как бы странно и ретроградно это не казалось, с дидактических и даже патриотических позиций. А почему, собственно, нет? В конце концов, вопросы культуры, разделяемые мостом через Нарову, уже год как перестали звучать чистой нотой невинного творчества и приобрели вполне предсказуемые политические и социальные басы.
«С кем вы, мастера культуры?» - вопрос, заданный отнюдь не вчера и не в Эстонии. Битва титанов Лося и Пуустусмаа, гастроли Мустонена, Галкин со товарищи по ту сторону - сегодняшняя цветная иллюстрация к вышесказанному. Давайте будем последовательны и попробуем поохотиться на упомянутых зайцев.
Ласнамяэсцы не заметили, что у них появился свой Лувр
Обнесем воображаемыми флажками территорию в 300 квадратных метров, вполне реально ограниченную металлическими гофрированными стенами цвета вчерашнего борща со сметаной и гордо носящую имя Kunstihoone Lasnamäe paviljon. С государственным флагом на плоской крыше. Другими словами, посетим возведенный в Ласнямяэ павильон-филиал Таллиннского дома искусств. Прямо над обрывом канавы, на остановке «Котка».
Уверен, что пятеро из десяти квартирантов в радиусе километра понятия не имеют об этом Лувре ласнамяэского уезда, а восемь из десяти никогда не ступали за порог сего чертога модернизма. И не потому, что искусство требует жертв, в том числе, материальных. Вход в свекольную галерею бесплатный для всех возрастов и вероисповеданий. Сотни жителей района ежедневно пересекают мост через канаву, включая субботу и воскресенье. А внутри галереи - встречаются три-четыре человека, в основном, говорящих по-эстонски. В центре русскоязычного района в сто тысяч человек.
«Давайте без обиняков», как говорил художник-аристократ Тулуз-Лотрек, рисуя танцовщиц кафе-шантана. На что, кроме временного переноса исторического здания, находящегося под реставрацией, рассчитывали таллиннские культуртрегеры, вписывая алюминиевую коробку в указанный район? На воспитание эстетических чувств окружающего населения?
За современное искусство выдается технологическое барахло
Идея благородная, да. При этом неплохо бы учитывать доминирующий спектр чувств вышеозначенного населения. Спектр этот, судя по содержимому близлежащих лавок и лабазов, вполне консервативный, с привкусом вицинского коврика с лебедями и проволочных деревьев с янтарной крошкой. Что, на самом деле, совершенно не несет никакой негативной коннотации. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. И совершенно нормально, что большинство жителей самого большого спального района выбрало, например, коврики.
Потому что мир так устроен: в нем большинство обывателей выбирает изображения лебедей на коврах, рыбок на скатертях и кошечек на чехлах для айфонов. А не то, что усердно подсовывается и пропихивается в розовом домике на канаве. Положа руку на сердце, концептуальное и технологическое барахло, которое там экспонируется, можно назвать современным искусством (да и зачастую - вообще искусством) с большой натяжкой, и только при стоящем за спиной профессиональном искусствоведе, дающем пояснения к экспонатам.
Конечно, подобные инсталляции и выставки тешат самолюбие творцов и кураторов, но их воздействие как на тонкие эстетические души местного населения, так и на общий вектор художественного развития Эстонии минимально. Это даже не искусство ради искусства, это ленивое техногенное кривляние ради креативной пустоты. Значит ли это, что на идее эстетического воспитания населения и возможного дохода от культуры можно поставить крест, а сам павильон отдать под рынок? Отнюдь нет.
Почему бы не устроить в павильоне постоянную ретроспективную, ротируемую по разным темам экспозицию эстонских художников-классиков, от Вийральта до Круусамяэ и Суумана, от студии Pallas - до корифеев советского периода? Все упомянутые работы хранятся в эстонских музеях, куда обыватели Ласнамяэ не ходят, ибо далеко (кто ж в воскресенье поедет аж целых пять остановок от «Мустакиви» до KUMU!) и дорого - в музеях «за посмотреть» надо платить.
Конечно, экспозиция оригиналов требует денег: на копирайт, на сигнализацию, на охрану и т.д. Но что мешает развешивать качественные обрамленные фотокопии работ, как это делают сотни музеев мира? (Возили же по Эстонии пластиковые сокровища из гробницы Тутанхамона).
Очевидно же, что те жители района, кто окончательно не отравлен точкой зрения «Что в той Эстонии смотреть?! Какое в Эстонии искусство?!», обязательно найдут возможность регулярно посещать павильон. Для ознакомления с профессиональным локальным творчеством, ставшим мировым именно за свою художественную ценность, а не с кусками проволоки, свисающими с потолка, визгами из динамиков и «концептуально» разбросанным мусором, выдаваемым за современные шедевры.
Популяризацию искусства в массах лучше начинать с классики
Как раз последние и вызывают отторжение и презрительную усмешку в адрес местной изобразительной культуры. Уж лучше лебеди на скатерти, ей-богу. Сказали «А», скажите «Б». Решили нести искусство в массы - так несите искусство, а не мусорную корзину. Путь к вершинам художественного образования начинается с подножья классики.
Создав атмосферу если не храма, то хотя бы павильона искусств, уже не сложно будет сделать следующий шаг к монетизации проекта, опять же по образцу мировых музеев и галерей. В районе сотни родителей, которым позарез необходимо «избавиться» от детей хоть на пару часов. Куда их девать? Например, в павильон искусств, в котором по вечерам и по субботам-воскресеньям можно организовать творческие мастерские.
Места хватит на целую школу. Любые мама с папой с удовольствием заплатят десять евро за пару часов детского творчества, если увидят, что чадо занимается в музее, а не в гибриде котельной и подстанции. И - вуаля! Два зайца в ягдташе, даже три: воспитание эстетическое, патриотическое, плюс денежный ручеек в казну.
Давайте будем нести искусство людям. И это только идеи, лежащие на поверхности.
Что мешает их воплощению? Надеюсь, ничего.