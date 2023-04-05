ГЛЕБ НЕЧВОЛОДОВ ⟩ Дом цвета борща. Зачем в Ласнамяэ художественный павильон?

Уверен, что пятеро из десяти квартирантов в радиусе километра понятия не имеют об этом Лувре ласнамяэского уезда, а восемь из десяти никогда не ступали за порог сего чертога модернизма. И не потому, что искусство требует жертв, в том числе, материальных. Вход в свекольную галерею бесплатный для всех возрастов и вероисповеданий. Сотни жителей района ежедневно пересекают мост через канаву, включая субботу и воскресенье. А внутри галереи - встречаются три-четыре человека, в основном, говорящих по-эстонски. В центре русскоязычного района в сто тысяч человек.

Часть экспозиции в Kunstihoone Lasnamäe paviljoni. Фото: Eero Vabamägi

«Давайте без обиняков», как говорил художник-аристократ Тулуз-Лотрек, рисуя танцовщиц кафе-шантана. На что, кроме временного переноса исторического здания, находящегося под реставрацией, рассчитывали таллиннские культуртрегеры, вписывая алюминиевую коробку в указанный район? На воспитание эстетических чувств окружающего населения?

За современное искусство выдается технологическое барахло

Идея благородная, да. При этом неплохо бы учитывать доминирующий спектр чувств вышеозначенного населения. Спектр этот, судя по содержимому близлежащих лавок и лабазов, вполне консервативный, с привкусом вицинского коврика с лебедями и проволочных деревьев с янтарной крошкой. Что, на самом деле, совершенно не несет никакой негативной коннотации. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. И совершенно нормально, что большинство жителей самого большого спального района выбрало, например, коврики.