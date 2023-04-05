Эстонские военные отправляются в Ирак

«Участие наших подразделений в зарубежных операциях улучшило отношения и взаимодействие с союзниками. Мы помогаем решать проблемы, которые касаются Европы и западных стран. Эстония показала себя серьезным, надежным и профессиональным партнером, мы не только помогаем, но и можем рассчитывать на помощь в случае опасности», – сказал командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

«Союзники предложили отправить наше подразделение в Ирак два месяца назад. Сегодня наши солдаты завершают подготовку и они готовы к вылету. Все это говорит высокой оперативной готовности и гибкости Сил обороны, а также хорошей выучке наших военных, которые готовы к выполнению поставленных задач» , – добавил генерал.

Эстонский контингент сформирован на базе неполной пехотной роты Скаутского батальона ESTCOY-18. Тажке в его состав входят бойцы Сил специальных операций, тыловая часть и штабные офицеры и унтер-офицеры. Первая ротация из 110 военнослужащих отправляется в Ирак на шесть месяцев с разрешения Рийгикогу.

Подразделение сменит голландскую роту на авиабазе Эрбиль, расположенной в непосредственной близости от международного аэропорта в северной части страны. На базе расквартировано более 4000 военнослужащих коалиции. Эстонские военные будут жить и служить в тех же условиях, что и солдаты других стран.