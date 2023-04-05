Министр отметит выселение украинских военных беженцев праздничным ужином

«Я называю это не празднованием, а благодарностью, поскольку все люди, которые помогали беженцам, заслуживают внимания и благодарности», - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Приглашение также было разослано с уведомлением за один день волонтерам, которые шокированы этим событием и планируют бойкотировать его. «Это издевательство? - спросила волонтер, помогавшая жившим в доме на улице Мяэпеалзе, Инесса Йозинг. - Насколько лицемерны могут быть Министерство социальных дел, министр и SKA (Департамент социального страхования - прим.ред.) в игре «помощи» военным беженцам?»

Она не понимает, что будут праздновать министерство и SKA. По словам Йозинг, такое празднование выселения украинцев застольем является циничным, высмеиванием всех усилий волонтеров и самих военных беженцев из этих домов - она не может участвовать в таком политическом спектале.

«Среди наших переселенцев нет ни одной семьи, чье положение не ухудшилось бы из-за маневра SKA по выселению или не принесло нового дополнительного стресса как в моральном, так и в экономическом плане, по сравнению с домами, которые были на улицах Мяэпеалзе или Копли приведены для них в порядок, - сказала Йозинг. - Более того, есть семьи, которые из-за возникшего на них давления уже вернулись или возвращаются в Украину».

По словам Рийсало, она знает об отношении волонтеров, но не может никого заставить думать по-другому.

«Я хотела, чтобы все стороны, участвовавшие в размещении украинских беженцев, сели за общий стол и им можно было бы сказать "Спасибо!"», - пояснила министр.