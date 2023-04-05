ВИДЕО ⟩ Страдают ли таллиннцы от масштабного строительства новой трамвайной ветки?

Центр Таллинна сейчас - одна большая стройка. Продолжается ремонт улицы Пронкси, закрыта для движения улица Кундери. Но это мелочи по сравнению с масштабными работами на Гонсиори, Лайкмаа и перекрестке Нарвского шоссе с Хобуяама: идет подготовка к прокладке трамвайной ветки в Старый порт. Около тридцати маршрутов автобусов пущены в объезд, перенесены остановки. Rus.Postimees поинтересовался у горожан, как они относятся к этим изменениям.
Затронуло ли лично вас изменение в движении городского транспорта?
Алла: Я думаю, нет ни одного человека в городе, которого бы это не затронуло. Я не понимаю, почему остановку автобуса № 29 так неудобно перенесли, а ведь этим маршрутом пользуется много пожилых людей. Также я огорчена тем обстоятельством, что это будет так долго. Потому что многие люди пользуются общественным транспортом, даже те, у кого есть автомобиль, потому что стоит вопрос парковок. Хотелось бы, чтобы и придумывали, и продумывали.
Анна: Конечно, мне неудобно с одного автобуса идти на другой. Я делаю три пересадки. Я еду до «Виру», а с «Виру» сюда, а потом на корабль.
Ричард: Нет, я в Ыйсмяэ живу, а тут, смотрю, серьезная стройка...
Светлана: Ну а что делать... Люди что-то делают, правда, я не знаю для чего, видимо, для улучшения жизни.
Лида: Меня это нисколько не задело. Я хожу там, где хочу. И трамваем пользуюсь, и автобусом. Где не проехать, я пройду. Вот только что приехала 31-м. Правда, он покрутил, но ничего. Ну а что, если уж такое дело!
Анна: Приходится ходить больше пешком, что меня и радует и огорчает. На машине неудобно ездить. С автобусами тоже задержки, пробки. В общем, пятьдесят на пятьдесят.
Тийу: Слушайте, я привыкла, что летом всегда ремонтируют. Всегда и везде. Я не обращаю внимания. Мы должны привыкнуть, что ремонтировать нужно. В Швейцарии тоже ремонтируют. Единственная страна, из тех, где я была - это Иран, где дороги делают один раз - навечно.
Дмитрий: Меня не задело, я автолюбитель, у меня свой транспорт. Но с парковкой - да, проблемы, хотя трудности с парковкой в центре всегда были.
Валерий: Будет новая трамвайная линия. Замена теплотрассы и коммуникаций. А транспорт меня не волнует. Пришел вовремя, сел, поехал.
Виталий: Меня это никак не задело, если честно. Мне не составляет труда добраться в какую-либо часть города, используя общественный транспорт, и на работу я езжу спокойно. Так что для меня все хорошо.