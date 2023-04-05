ВИДЕО ⟩ Страдают ли таллиннцы от масштабного строительства новой трамвайной ветки?

Затронуло ли лично вас изменение в движении городского транспорта?

Алла: Я думаю, нет ни одного человека в городе, которого бы это не затронуло. Я не понимаю, почему остановку автобуса № 29 так неудобно перенесли, а ведь этим маршрутом пользуется много пожилых людей. Также я огорчена тем обстоятельством, что это будет так долго. Потому что многие люди пользуются общественным транспортом, даже те, у кого есть автомобиль, потому что стоит вопрос парковок. Хотелось бы, чтобы и придумывали, и продумывали.

Анна: Конечно, мне неудобно с одного автобуса идти на другой. Я делаю три пересадки. Я еду до «Виру», а с «Виру» сюда, а потом на корабль.

Ричард: Нет, я в Ыйсмяэ живу, а тут, смотрю, серьезная стройка...

Светлана: Ну а что делать... Люди что-то делают, правда, я не знаю для чего, видимо, для улучшения жизни.

Лида: Меня это нисколько не задело. Я хожу там, где хочу. И трамваем пользуюсь, и автобусом. Где не проехать, я пройду. Вот только что приехала 31-м. Правда, он покрутил, но ничего. Ну а что, если уж такое дело!

Анна: Приходится ходить больше пешком, что меня и радует и огорчает. На машине неудобно ездить. С автобусами тоже задержки, пробки. В общем, пятьдесят на пятьдесят.

Тийу: Слушайте, я привыкла, что летом всегда ремонтируют. Всегда и везде. Я не обращаю внимания. Мы должны привыкнуть, что ремонтировать нужно. В Швейцарии тоже ремонтируют. Единственная страна, из тех, где я была - это Иран, где дороги делают один раз - навечно.

Дмитрий: Меня не задело, я автолюбитель, у меня свой транспорт. Но с парковкой - да, проблемы, хотя трудности с парковкой в центре всегда были.

Валерий: Будет новая трамвайная линия. Замена теплотрассы и коммуникаций. А транспорт меня не волнует. Пришел вовремя, сел, поехал.