СМИ: Трампу грозят 136 лет тюрьмы

В то же время реальный срок, скорее всего, будет гораздо меньше, если экс-главу Белого дома признают виновным по части или по всем обвинениям, оговорились журналисты.

Фальсификация деловой документации считается в Нью-Йорке мелким правонарушением, но, когда преступник пошел на него с целью «совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение», речь может идти о максимальном четырехлетнем сроке заключения.

По словам окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, речь может также идти о преступном сговоре с целью продвижения кандидата на выборах незаконными средствами. Кроме того, планировалось сделать ряд ложных заявлений для налоговых органов. Наконец, могли иметь место и другие нарушения федерального избирательного законодательства, указал он.

«В общей сложности, 34 ложные записи были внесены в деловую документацию в Нью-Йорке, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 000 долларов», - добавил Брэгг.

Обвинения в адрес Трампа

Суд Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля предъявил обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. На заседании Трамп отказался признать вину.

Это первый случай в истории США, когда против бывшего главы государства выдвинуты уголовные обвинения. Экс-президент Соединенных Штатов провел в суде около двух часов, формально находясь под арестом, после чего покинул здание суда.