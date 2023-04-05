Эстония отменила гастроли подозрительного театра из России

Отказ площадок продиктован тем, что организатор не познакомил их «с прошлым театра». То есть Александр Мельник, являющийся представителем гастролера в Европе (наряду с Эстонией заявлена также Германия), не рассказал о положении своих подопечных в наше сложное время. Хотя куда площадки смотрели раньше, почему вообще продавались билеты - отдельный вопрос.

Прошлое театра, да и его настоящее - это, конечно, большой секрет, нечего сказать! Положение, и правда, любопытное. Екатеринбургский театр «Нитья» основан в 2015 году. Пьесы для него пишет Дмитрий Гаддар, который выступает и как ответственный за идеологию. Остальные актеры - на сцене только мужчины - в этом смысле ведут себя скромнее.

Отдельный интерес в том, что театр регулярно и охотно рекомендует по своим каналам Олег Торуснов - «звезда» парапсихологии Олег Торсунов, о котором написано много по поводу его предполагаемых связей с деструктивными культами и тоталитарными сектами.

Театр в основном гастролирует по России, и у него прекрасные рекомендатели. Фото: Скриншот vkontakte.ru