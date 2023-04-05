Эстония отменила гастроли подозрительного театра из России

6 апреля в Русском культурном центре (Vene kultuurikeskus) в Таллинне должен был состояться спектакль российского театра «Нитья» под название «Чудотворцы». Затем ту же постановку планировали показать в Тарту, Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве. Вчера вечером на сайте ERR пояилась информация, что гастроли отменены.
Отказ площадок продиктован тем, что организатор не познакомил их «с прошлым театра». То есть Александр Мельник, являющийся представителем гастролера в Европе (наряду с Эстонией заявлена также Германия), не рассказал о положении своих подопечных в наше сложное время. Хотя куда площадки смотрели раньше, почему вообще продавались билеты - отдельный вопрос.
Прошлое театра, да и его настоящее - это, конечно, большой секрет, нечего сказать! Положение, и правда, любопытное. Екатеринбургский театр «Нитья» основан в 2015 году. Пьесы для него пишет Дмитрий Гаддар, который выступает и как ответственный за идеологию. Остальные актеры - на сцене только мужчины - в этом смысле ведут себя скромнее.
Отдельный интерес в том, что театр регулярно и охотно рекомендует по своим каналам Олег Торуснов - «звезда» парапсихологии Олег Торсунов, о котором написано много по поводу его предполагаемых связей с деструктивными культами и тоталитарными сектами.
В переводе с санксрита «нитья» означает «непрерывность», как вариант - «вечность». Для носителя русского языка огромный смысл приобретает и созвучие «нить + я», где все непросто. Тут налицо все возвышенное, с чем в народе ассоциируется так называемое «ведическое» знание. Однако, в отличие от древнейших писаний на санскрите, современные «веды» - это духовный фаст-фуд, общие места, доступно и по возможности за деньги продающие публике возвышенную мудрость. О связях театра с этими практиками уже писали в Эстонии - ведь «Нитья» собиралась окучивать местную публику далеко не впервые.
Театр «Нитья» создает себе репутацию особого пространства, где зритель испытывает прилив счастья. Цикл пьес, написанных Гаддаром, с которыми театр неутомимо разъезжает в основном по российской провинции, так и называется - «Я - счастье». То есть речь о том, чтобы зритель «открыл» в себе ресурсы счастья под чутким руководством «тренеров», работающих на сцене.
Прямых доказательств тому, что это секта или что-то подобное, нет. В конце концов, люди свободны заниматься в публичном пространстве чем угодно, если это не представляет угрозу для окружающих. Интересно другое - как через два дня после спектакля в Кохтла-Ярве быстроногие гастролеры могли оказаться в далеком Невьянске - городе, расположенном на полпути между Екатеринбургом и Нижним Тагилом? Скорее всего, дело не в способности к телепортации, в которой можно заподозрить всех, кто посвящен в эзотерику. Вероятно, труппа театра разделена - кто-то делает чес по России, кто-то - по щедрому на соотечественников зарубежью.