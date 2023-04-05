Порт и поселок Виртсу обесточило

Из-за обесточивания порта Виртсу с 13:30 могут опаздывать рейсы, отправляющиеся и прибывающие в порты Виртсу и Куйвасту, сообщила компания TS Laevad. В кассе порта билеты можно купить только за наличные деньги.

Капитан порта Виртсу Валдур Хянг сказал BNS, что обесточен весь поселок Виртсу. «На подстанции Виртсу что-то грохнуло и там происходит что-то серьезное», - сказал Хянг. По его словам, поступило сообщение, что в течение двух часов подачу электричества возобновят.

Хянг добавил, что паромы могут сами подавать ток, чтобы поднимать и опускать аппарель. «Автомобили могут выезжать с паромов и въезжать на них», - заверил он.

Директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд сказала, что в 12:11 обесточивание наступило из-за аварии высоковольтного устройства Elering на подстанции Виртсу. «Наша бригада на месте, но мы ждем также прибытия специалиста из Elering и рассчитываем вернуть подачу электричества не позднее 14:30», - сказала она.