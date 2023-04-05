В порту и всем поселке Виртсу вернули подачу электричества

В порту Виртсу и всем поселке Виртсу, которые обесточило около полудня среды из-за аварии на местной подстанции, через два с лишним часа вернули подачу электричества.
«Подача электричества всем клиентам в Виртсу возобновлена. Elering занимается ликвидацией аварией в своей сети», - сообщила BNS директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд.
В 12.11 обесточивание наступило из-за аварии высоковольтного устройства Elering на подстанции Виртсу. Обесточивание затронуло 708 клиентов.
В среду компания TS Laevad сообщила, что из-за обесточивания порта Виртсу с 13.30 могут опаздывать рейсы, отправляющиеся и прибывающие в порты Виртсу и Куйвасту. В кассе порта билеты временно можно было купить только за наличные деньги.
«Обесточивание в порту Виртсу прекращено. Паромы вновь ходят по обычному графику», - передала около 15 часов компания TS Laevad.
Ключевые слова