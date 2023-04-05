В порту и всем поселке Виртсу вернули подачу электричества

«Подача электричества всем клиентам в Виртсу возобновлена. Elering занимается ликвидацией аварией в своей сети», - сообщила BNS директор по коммуникации и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд.

В среду компания TS Laevad сообщила, что из-за обесточивания порта Виртсу с 13.30 могут опаздывать рейсы, отправляющиеся и прибывающие в порты Виртсу и Куйвасту. В кассе порта билеты временно можно было купить только за наличные деньги.