Фото ⟩ Готовьте кошельки: продавцы топлива подняли цены на бензин

Рост цен был разным для разных видов топлива. Alexela, например, подняла цену на 98-й бензин на семь центов с прежних 1,73 евро до 1,80 евро.

На заправках Neste 95-й бензин сейчас стоит 1,75 евро, а дизель 1,82 евро за литр.

На заправке Circle K дизель Miles стоит 1,56 евро за литр.

Цены на заправке Neste. Фото: Postimees

Повышение цен связано с сокращением в воскресенье добычи нефти ОПЕК, что привело в понедельник утром к повышению цены на сырую нефть марки Brent на пять процентов.

По словам исполнительного директора Союза топливных фирм Марта Раамата, это был лишь вопрос времени, когда повышение цен коснется эстонских заправок. В Эстонии цены на газ в последний раз снижались 17 марта, и с тех пор оптовые рыночные цены на бензин выросли почти на десять процентов, отметил Раамат.

Цены на топливо на заправке Alexela. Фото: Postimees