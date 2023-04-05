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Фото ⟩ Готовьте кошельки: продавцы топлива подняли цены на бензин

Мерике Леэс
, журналист
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Цена на 95-й бензин и дизель на заправках Circle K в среду.
Цена на 95-й бензин и дизель на заправках Circle K в среду. Фото: Postimees

В полдень среды, 5 апреля, все крупные розничные торговцы на заправках повысили цены на моторное топливо.

Рост цен был разным для разных видов топлива. Alexela, например, подняла цену на 98-й бензин на семь центов с прежних 1,73 евро до 1,80 евро.

На заправках Neste 95-й бензин сейчас стоит 1,75 евро, а дизель 1,82 евро за литр.

На заправке Circle K дизель Miles стоит 1,56 евро за литр.

Цены на заправке Neste.
Цены на заправке Neste. Фото: Postimees

Повышение цен связано с сокращением в воскресенье добычи нефти ОПЕК, что привело в понедельник утром к повышению цены на сырую нефть марки Brent на пять процентов.

По словам исполнительного директора Союза топливных фирм Марта Раамата, это был лишь вопрос времени, когда повышение цен коснется эстонских заправок. В Эстонии цены на газ в последний раз снижались 17 марта, и с тех пор оптовые рыночные цены на бензин выросли почти на десять процентов, отметил Раамат.

Цены на топливо на заправке Alexela.
Цены на топливо на заправке Alexela. Фото: Postimees

В воскресенье картель ОПЕК+, объединяющий крупнейших мировых производителей нефти, нанес настоящий удар по мировым рынкам, неожиданно объявив о значительном сокращении ежедневной добычи более чем на 1,1 млн баррелей, которое вырастет до 1,6 млн баррелей во втором полугодии.

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