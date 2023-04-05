Шиканул напоследок: Тынис Лукас назначил своим советникам солидные премии

Министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество»), который не войдет в состав нового правительства, в среду выписал премии трем своим советникам, пишет Rus.ERR.
Как следует из приказа министра, Марит Сепма, Кальмар Курс и Юхани Йегер получат по 2835 евро.
В пояснении к приказу отмечается, что советники премированы за эффективное консультирование министра.
Впервые о том, что советники министров от партии «Отечество» могут рассчитывать на выходное пособие в размере месячного оклада, стало известно в прошлую пятницу.
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