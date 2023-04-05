ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА МЕДИАПРЕДПРИЯТИЙ ⟩ Сила эстонской прессы заключается в ее многообразии

Однако, как и в случае с некоторыми другими принадлежащими государству бизнес-компаниями, имннно в последние годы стала заметна проблема: стало очевидно, что дотируемое государственными деньгами расширение госкомпаний может происходить только за счет интересов свободного рынка.

Каждый региональный корреспондент ERR - журналист, не работающий на региональную прессу (в отличие от ситуации с британской BBC, которая для поддержки местной жизни нанимает представителей местной прессы освещать региональные события для общегосударственной аудитории); каждый завоеванный с помощью закупленной на субсидии телепрограммы зритель означает потерю рекламных денег для частных телекомпаний.

Каждый новый онлайн-портал ERR, развлекательный, новостной или спортивный, который предлагает свой контент всем и бесплатно, в то же самое время означает то, что частная пресса должна начинать свое соревнование за внимание того же самого зрителя, находясь от финишной черты на 30 метров дальше, чем спринтер в лице ERR.

Разумеется, ERR необходима. Нет сомнений, что и политики думают о кризисах, во время которых роль ERR по причине этого самого ресурса была существенной. Однако это не должно означать право своевольного расширения государственной прессы в том направлении, где уже имеется рынок: речь о качественные новостях, развлечениях, производителях контента и его зрителях-случшателях-читателях.