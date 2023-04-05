ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА МЕДИАПРЕДПРИЯТИЙ ⟩ Сила эстонской прессы заключается в ее многообразии

Руководители крупнейших эстонских медиагрупп выступили с обращением к новому правительству Эстонии, в котором обратили внимание на то, что щедрое финансирование из госбюджета многих проектов по расширению государственных СМИ нарушает конкуренцию на медиарынке и вредит свободной журналистике.
Краеугольным камнем успеха восстановившей независимость Эстонии является критическая и независимая журналистика. В мировом рейтинге свободы прессы, который был учрежден в 1985 году международной некоммерческой организацией «Репортеры без границ», Эстония в 2022 году поднялась на рекордное для себя четвертое место. Выше нас в этой таблице находились только самые свободные государства.
С учетом эстонских условий это по-настоящему невероятный розультат. Журналистское разнообразие досталось нам достаточно дешево, если учесть, что рекламные доходы эстонских медиапредприятий находятся на том же самом уровне, что и 15 лет назад.
Медиапредприятия совершили в этих условиях нечеловеческие усилия, и оказались вместе со своими читателями в хорошем смысле на передовой при вступлении мира в дигитальную эпоху. Быстрый рост числа дигитальных подписок это очень хорошо иллюстрирует.
В Эстонии действует и национальное вещание. Если растет финансирование из госбюджета, ERR закупает международные телепрограммы, спортивный, культурный, развлекательный контент; развивает новые порталы, растит кадры и повышает зарплаты. ERR действует именно настолько открыто, насколько позволяют совет национального вещания и Рийгикогу (через бюджет и Закон о вещании). ERR не нужно напрямую беспокоиться о количестве читателей-зрителей, волноваться из-за ситуации на рынке труда и с зарплатами; деятельность ERR ограничивается не социально-экономическими реалиями, а лишь щедростью Рийгикогу.
Совет ERR ни разу за последнее десятилетие не воспротивился какому-то проекту о расширении деятельности или новой инициативе ERR, потому что члены совета вовсе не считают своей задачей защищать эстонское медиапространство как единое целое. Они лишь единогласно поддерживают ERR в ее желании расти как организация.
Однако, как и в случае с некоторыми другими принадлежащими государству бизнес-компаниями, имннно в последние годы стала заметна проблема: стало очевидно, что дотируемое государственными деньгами расширение госкомпаний может происходить только за счет интересов свободного рынка.
Каждый региональный корреспондент ERR - журналист, не работающий на региональную прессу (в отличие от ситуации с британской BBC, которая для поддержки местной жизни нанимает представителей местной прессы освещать региональные события для общегосударственной аудитории); каждый завоеванный с помощью закупленной на субсидии телепрограммы зритель означает потерю рекламных денег для частных телекомпаний.
Каждый новый онлайн-портал ERR, развлекательный, новостной или спортивный, который предлагает свой контент всем и бесплатно, в то же самое время означает то, что частная пресса должна начинать свое соревнование за внимание того же самого зрителя, находясь от финишной черты на 30 метров дальше, чем спринтер в лице ERR.
Разумеется, ERR необходима. Нет сомнений, что и политики думают о кризисах, во время которых роль ERR по причине этого самого ресурса была существенной. Однако это не должно означать право своевольного расширения государственной прессы в том направлении, где уже имеется рынок: речь о качественные новостях, развлечениях, производителях контента и его зрителях-случшателях-читателях.
Если за счет налогоплательщика финансируются проекты по развитию ERR (развлекательные порталы, бесплатные новостные онлайн-ленты и тому подобное), тем самым ограничивается конкуренция, а свободная журналистика не поддерживается, а истребляется. Для понимания этого требуется в некоторой степени контринтуитивное мышление, но в целом нам посильно это осознать, потому что аудитория, за внимание которой соревнуются здесь разные модели журналстики, в узком смысле слова ограничена эстонским обществом, и в более широком - эстоноязычным (и немного - русскоязычным) культурным пространством.
ERR играет сейчас большую роль в производстве в Эстонии местных культурных программ, однако эти программы с учетом малых размеров рынка практически невозможно производить с экономической выгодой. Но вот что касается онлайн-новостей, закупленной развлекательной продукции, различных интернет-порталов, которые производятся на дотации и выбрасываются на рынок бесплатно, то все это напрямую вредит конкуренции и систематически истребляет многообразие эстонской прессы.
Призываем новое правительство начать рассматривать здешнее медиапространство как единое целое, чтобы оно служило интересам стабильности Эстонии и открытой демократии вне зависимости от того, кто в конкретный момент находится у руля государства, и от того, сколько у государства в кошельке денег для выделения субсидий.
А имеющиеся у ERR ресурсы государственная пресса могла бы в большей степени использовать для того, чтобы поддерживать региональную журналистику в волостях и уездных центрах Эстонии, а также расширять сотрудничество с другими участниками медиарынка в обмене контентом. Вот в этом случае у ERR действительно была бы усиливающая эстонскую журналистику роль!