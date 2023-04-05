В Таллинне в многоквартирном доме произошла утечка газа: один человек доставлен в больницу

В 22.09 спасателям поступил вызов в многоквартирный дом на улице Салме в Пыхья-Таллинне, где скорая помощь обнаружила у молодого человека нарушение речи и заподозрила возможное отравление угарным газом.

Измерительные приборы спасателей действительно зафиксировали повышенный уровень угарного газа в квартире молодого человека из-за слишком раннего закрытия печной задвижки.

Спасатели проветрили помещение, а также проверили соседние квартиры. К счастью, угарный газ не проник в них.

Молодой человек, отравившийся угарным газом, был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Спасатели заметили, что в квартире, к сожалению, нет обязательного датчика угарного газа.