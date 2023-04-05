В Таллинне в многоквартирном доме произошла утечка газа: один человек доставлен в больницу

Вчера, 4 апреля, поздно вечером в многоквартирном доме в Пыхья-Таллинне один человек отравился угарным газом.
В 22.09 спасателям поступил вызов в многоквартирный дом на улице Салме в Пыхья-Таллинне, где скорая помощь обнаружила у молодого человека нарушение речи и заподозрила возможное отравление угарным газом.
Измерительные приборы спасателей действительно зафиксировали повышенный уровень угарного газа в квартире молодого человека из-за слишком раннего закрытия печной задвижки.
Спасатели проветрили помещение, а также проверили соседние квартиры. К счастью, угарный газ не проник в них.
Молодой человек, отравившийся угарным газом, был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья. Спасатели заметили, что в квартире, к сожалению, нет обязательного датчика угарного газа.
Спасатели предупреждают, что печную задвижку нельзя закрывать, пока угли полностью не погаснут. Не имеющий запаха и невидимый, но чрезвычайно ядовитый угарный газ, просачивающийся в помещения, угрожает жизни и здоровью людей. Для обнаружения утечки угарного газа в зданиях с отопительным оборудованием должен быть установлен датчик угарного газа.