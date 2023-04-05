Российских борцов допустили до международных турниров

Количество спортивных федераций, принявших решение допустить российских и белорусских спортсменов на международную арену, увеличивается.
После решения Международного олимпийского комитета, разрешившего выступления спортсменов из стран-агрессоров при соблюдении ряда жестких условий, вернуть россиян и белоруссов захотели федерации фехтования и бокса.
Сейчас стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы также приняло решение допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.
Напомним, что выступать разрешено не поддерживающим войну спортсменам, которые также не числятся в составе вооруженных сил. Выступать представители России и Беларуси могут в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. Допуск действует только на тех спортсменов, которые не занимаются командным спортом.
Решение Международного олимпийского комитета вызвало резкую критику не только со стороны Украины, но и от ряда международных спортивных федераций.