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Российских борцов допустили до международных турниров

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Заур Угуев (Россия).
Заур Угуев (Россия). Фото: Jack Guez

Количество спортивных федераций, принявших решение допустить российских и белорусских спортсменов на международную арену, увеличивается.

После решения Международного олимпийского комитета, разрешившего выступления спортсменов из стран-агрессоров при соблюдении ряда жестких условий, вернуть россиян и белоруссов захотели федерации фехтования и бокса.

Сейчас стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы также приняло решение допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

Напомним, что выступать разрешено не поддерживающим войну спортсменам, которые также не числятся в составе вооруженных сил. Выступать представители России и Беларуси могут в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. Допуск действует только на тех спортсменов, которые не занимаются командным спортом.

Решение Международного олимпийского комитета вызвало резкую критику не только со стороны Украины, но и от ряда международных спортивных федераций.

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