Российских борцов допустили до международных турниров

После решения Международного олимпийского комитета, разрешившего выступления спортсменов из стран-агрессоров при соблюдении ряда жестких условий, вернуть россиян и белоруссов захотели федерации фехтования и бокса.

Сейчас стало известно, что руководство Объединенного мира борьбы также приняло решение допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

Напомним, что выступать разрешено не поддерживающим войну спортсменам, которые также не числятся в составе вооруженных сил. Выступать представители России и Беларуси могут в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. Допуск действует только на тех спортсменов, которые не занимаются командным спортом.