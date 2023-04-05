Криминал в Ида-Вирумаа: мошенники выманили более 6000 евро, кража из автомобиля и насилие в семье

Идаская префектура в своей сводке о происшествиях в Ида-Вирумаа сообщила о двух случаях телефонно-компьютерного мошенничества, краже из автомобиля, семейной ссоре с насилием и нескольких попытках незаконно въехать в Эстонию.
Физическое насилие
В среду, 5 апреля, в полицию сообщили, что в Ахтме в квартире на улице Сыпрузе возник конфликт между проживающими вместе мужчиной и женщиной, в результате которого женщина получила травмы. Полицейские задержали сожителя пострадавшей. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Компьютерное мошенничество
Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего 27 марта инцидента, в ходе которого женщина, продававшая через сервис Facebook Marketplace зеркало, стала жертвой мошенничества.
С женщиной вступили в контакт через мессенджер фейсбука. Интересовавшийся покупкой выразил желание получить зеркало с помощью курьера, после чего отправил женщине ссылку на страницу несуществующей курьерской фирмы и попросил женщину ввести на этой странице данные своей банковской карты. Женщина выполнила просьбу, после чего с ее счета на неизвестный счет было переведено более 5000 евро.
Во вторник, 4 апреля, в полицию обратилась жительница Кивиыли. Она сообщила, что некоторое время назад ей позвонил человек, представившийся полицейским, и сообщил, что замечены подозрительные сделки с использованием банковского счета женщины. Для разрешения проблем женщине предложили скачать на компьютер защитную программу. Женщина последовала совету, после чего мошенники получили доступ к ее компьютеру и банковскому счету. Ущерб составил 1500 евро. Обстоятельства случившегося выясняет полицейское ресследование.
Кража
Во вторник, 4 апреля, полиция получила сообщение, что на улице Рави в Кохтла-Ярве из автомобиля были украдены инструменты и аккумуляторы. Ущерь составил 1500 евро.
Попытки незаконного въезда в страну
Во вторник, 4 апреля, на пограничном пункте «Нарва-1» были пресечены попытки попасть на территорию Эстонии шести человек: трех граждан Украины, а также граждан Армении, Молдовы и России.
В большинстве случаев причиной отказа во въезде в Эстонию было отсутствие у людей необходимых для пересечения эстонской границы документов. В других случаях давались невнятные объяснения цели визита, или же возникало подозрение, что человек может представлять угрозу эстонскому государству, безопасности и общественному порядку. Для всех шестерых был составлен запрет на въезд и они были отправлены обратно в Россию.