Криминал в Ида-Вирумаа: мошенники выманили более 6000 евро, кража из автомобиля и насилие в семье

Физическое насилие

В среду, 5 апреля, в полицию сообщили, что в Ахтме в квартире на улице Сыпрузе возник конфликт между проживающими вместе мужчиной и женщиной, в результате которого женщина получила травмы. Полицейские задержали сожителя пострадавшей. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Компьютерное мошенничество

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего 27 марта инцидента, в ходе которого женщина, продававшая через сервис Facebook Marketplace зеркало, стала жертвой мошенничества.

С женщиной вступили в контакт через мессенджер фейсбука. Интересовавшийся покупкой выразил желание получить зеркало с помощью курьера, после чего отправил женщине ссылку на страницу несуществующей курьерской фирмы и попросил женщину ввести на этой странице данные своей банковской карты. Женщина выполнила просьбу, после чего с ее счета на неизвестный счет было переведено более 5000 евро.

Во вторник, 4 апреля, в полицию обратилась жительница Кивиыли. Она сообщила, что некоторое время назад ей позвонил человек, представившийся полицейским, и сообщил, что замечены подозрительные сделки с использованием банковского счета женщины. Для разрешения проблем женщине предложили скачать на компьютер защитную программу. Женщина последовала совету, после чего мошенники получили доступ к ее компьютеру и банковскому счету. Ущерб составил 1500 евро. Обстоятельства случившегося выясняет полицейское ресследование.

Кража

Во вторник, 4 апреля, полиция получила сообщение, что на улице Рави в Кохтла-Ярве из автомобиля были украдены инструменты и аккумуляторы. Ущерь составил 1500 евро.

Попытки незаконного въезда в страну

Во вторник, 4 апреля, на пограничном пункте «Нарва-1» были пресечены попытки попасть на территорию Эстонии шести человек: трех граждан Украины, а также граждан Армении, Молдовы и России.