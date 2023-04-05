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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уголовное дело Таллиннского порта пустили по миру – это плевок в лицо справедливости

Postimees
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Экс-руководитель Таллиннского порта Айн Кальюранд (справа) и его защитник Пауль Керес в Харьюском уездном суде.
Экс-руководитель Таллиннского порта Айн Кальюранд (справа) и его защитник Пауль Керес в Харьюском уездном суде. Фото: Mihkel Maripuu
  • Затянувшиеся судебные процессы – нехороший знак.
  • Дело о коррупции в Таллиннском порту должно быть доведено до ума.
  • Авторитет судебной власти может оказаться под угрозой.

Говоря о двух известных в Эстонии судебных процессах, которые никак не заканчиваются, на ум сразу приходят суд на бывшим вице-мэром Тарту Каяром Лембером и дело Таллиннского порта. 

Следует помнить, что главный вопрос по делу Лембера, которое началось в 2016 году, заключался в том, можно ли назвать взяткой бесплатную стрижку, которая по факту стоила девять евро. В конце прошлого года Тартуский уездный суд оправдал Лембера, но прокуратура обжаловала это решение.

С другой стороны, согласно обвинительному акту, дело Таллиннского порта касается взяток на сумму в миллионы евро, а уголовное дело, возбужденное в 2015 году, достигло судебного урегулирования в мае 2019 года. До сих пор состоялось 90 заседаний, и состоялось бы, наверное, еще больше. Теперь, в связи с изменением состава суда, приходится начинать все сначала. Это кажется абсурдным.

Эти два дела никоим образом не сопоставимы по своему значению, сравнение же создает именно гротеск, который они предлагают во «взаимодействии», как любят говорить юристы.

Когда в июне прошлого года председатель Госсуда Виллу Кыве дал перед Рийгикогу обзор судебной системы, он подчеркнул, что, согласно сравнительной таблице отправления правосудия, в целом наша судебная система по эффективности и скорости производства по-прежнему находится на переднем крае стран ЕС.

Дело Таллиннского порта обязательно должно быть передано в суд. В противном случае пострадает авторитет судебной власти.

Конечно, иск Таллиннского порта - казус из другой оперы, ведь что мы там только не видели:

- освобождение одного из главных обвиняемых от судебного разбирательства в связи с ухудшением здоровья (Аллан Кийль умер в июне 2021 года);

- в Госсуд дошел спор об ограничении освещения дела;

- постоянные переносы слушаний по более или менее уважительным причинам;

- отстранение запасного судьи от судебного разбирательства.

Последний пункт, возможно, не имел бы большого значения, если бы Харьюский уездный суд только что не удовлетворил ходатайство народного судьи об освобождении от должности по состоянию здоровья. Это означает, что в случае отсутствия запасного народного судьи вся процедура начнется сначала. Мягко говоря, выглядит это дело не очень.

Представитель обвинения говорит, что процесс длился бы не так долго, если бы обнародовали исследованные до сих пор доказательства, но адвокаты подсудимых вряд ли хотят торопиться. Защитник бывшего председателя правления Таллиннского порта Айна Кальюранда Пауль Керес просит об истечении разумного процессуального срока, чтобы не затягивать.

Postimees считает, что, несмотря на все промахи, дело Таллиннского порта обязательно должно дойти до правосудия. В противном случае пострадает авторитет судебной власти и укоренится представление о том, что масштабные коррупционные дела никак не продвигаются.

Вопрос о том, нуждается ли в переосмыслении система народных судей, как считает председатель Харьюского уездного суда, также важен, но его невозможно решить быстро. В любом случае, такой ситуации не должно было произойти.

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