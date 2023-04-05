КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уголовное дело Таллиннского порта пустили по миру – это плевок в лицо справедливости

Следует помнить, что главный вопрос по делу Лембера, которое началось в 2016 году, заключался в том, можно ли назвать взяткой бесплатную стрижку, которая по факту стоила девять евро. В конце прошлого года Тартуский уездный суд оправдал Лембера, но прокуратура обжаловала это решение.

С другой стороны, согласно обвинительному акту, дело Таллиннского порта касается взяток на сумму в миллионы евро, а уголовное дело, возбужденное в 2015 году, достигло судебного урегулирования в мае 2019 года. До сих пор состоялось 90 заседаний, и состоялось бы, наверное, еще больше. Теперь, в связи с изменением состава суда, приходится начинать все сначала. Это кажется абсурдным.

Эти два дела никоим образом не сопоставимы по своему значению, сравнение же создает именно гротеск, который они предлагают во «взаимодействии», как любят говорить юристы.

Когда в июне прошлого года председатель Госсуда Виллу Кыве дал перед Рийгикогу обзор судебной системы, он подчеркнул, что, согласно сравнительной таблице отправления правосудия, в целом наша судебная система по эффективности и скорости производства по-прежнему находится на переднем крае стран ЕС.

Дело Таллиннского порта обязательно должно быть передано в суд. В противном случае пострадает авторитет судебной власти.

Конечно, иск Таллиннского порта - казус из другой оперы, ведь что мы там только не видели: