Фото и видео ⟩ «Вы обещали, выполняйте!»: в Таллинне студенты вышли на акцию, чтобы воззвать к совести политиков

«Спасибо, что обещали!» - с такими плакатами трое членов студенческого представительства пришли утром к зданию Стенбока и главным офисами партий, поскольку, по дошедшим до них слухам, новое правительство не планирует повышать пособия для студентов.
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Хотя можно подумать, что большие пособия - это заветное желание всех студентов, с утра к зданию правительства пришли только три человека с плакатами. Члены студенческого представительства объяснили, что студентов на самом деле не призывали приходить на место и что для них было важно донести информацию.