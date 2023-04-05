Stockmann обеспокоен: в России открывается все больше универмагов под их брендом

По данным российских СМИ, финская Stockmann открывает все больше и больше универмагов в России. Создается впечатление, что компания активно продолжает работать в стране-агрессоре. Однако, по словам финнов, российский рынок они покинули.
Российские СМИ намекнули, что, несмотря на войну в Украине и санкции, финский ритейлер Stockmann продолжает работу в обычном режиме и открывает новые магазины в разных уголках России, сообщает Taloussanomat.
Например, говорят, что Stockmann займет в Москве место, пустующее после ухода шведской сети H&M. В Красноярске Stockmann откроется в ТЦ «Планета», а в Сочи - в «МореМолл».
У рядового российского читателя складывается впечатление, что Stockmann не уехал из России, и что финская сеть универмагов не присоединилась к компаниям, которые следуют санкциям, наложенным на Россию западными странами из-за войны в Украине.
Фактически финская компания Stockmann продала свой российский бизнес компании под названием Reviva Holding Limited еще в 2016 году, которая создала дочернюю компанию АО «Стокманн». У финнов остался только универмаг в петербургском Невском ТЦ, который в 2019 году был продан другому покупателю.
Первоначально Reviva получила право использовать бренд Stockmann до 2018 года. Позже соглашение неоднократно продлевалось, последний раз в 2019 году, то есть перед вторжением России в Украину. Новый контракт действует до 2028 года.
«В этой ситуации у нас нет законной возможности ограничить использование бренда Stockmann в универмагах Revival», - сказал юридический директор Stockmann в Финляндии Юкка Наулапяя.
По его словам, компания больше не получает лицензионных доходов в России от использования имени Stockmann. Он подчеркивает, что Stockmann Group больше не ведет бизнес в России. Также сразу после полномасштабного вторжения товары восточных соседей были изъяты из всех универмагов Stockmann.
Сейчас компания рассматривает возможность отправки запроса на корректировку статьи в российское СМИ, где требуется добавить пояснение, что Stockmann, принадлежащий финнам, не работает в России.
«Если этот вопрос был неправильно понят или неправильно написан, с помощью некоторых мер, его, конечно, нужно исправить», - говорит менеджер по связям с общественностью Stockmann Рауха Кильюнен-Руотсалайнен.
В объявлении на сайте Stockmann.ru говорится, что в этом году российская сеть Stockmann планирует открыть в общей сложности 20 новых универмагов по всей стране. В Москве магазины откроются в ТЦ «Колумбус» и в двух ТЦ «Вегас».
В пресс-релизе говорится, что российская стратегия Stockmann на этот год предусматривает открытие новых магазинов именно в тех торговых точках, которые освободились после ухода из России магазинов международных брендов.
В России в прошлом году была разработана так называемая модель параллельного импорта, которая позволяет ввозить в страну различные товары западных брендов, хотя сами указанные компании покинули Россию. При этом нет точной информации, каким образом россияне покупают и ввозят эти западные бренды, которые официально покинули Россию в знак протеста из-за войны в Украине.
«Открытие новых магазинов - часть глобальной стратегии нашего бренда. Прошлый год продиктовал нам новые правила, поэтому мы эффективно дополняем наш ассортимент новыми брендами, как российскими, так и зарубежными, - сообщила коммерческий директор Stockmann.ru Татьяна Дорогокупец в пресс-релизе. - Stockmann, работающая в России более тридцати лет, заняла свое место на рынке и приобрела большое количество лояльных клиентов и брендов, которые нам доверяют».
Наулапяя подтвердил, что финская компания Stockmann не знает, как российская компания Stockmann закупает свою продукцию. «Это исключительно вопрос между АО "Стокманн" и поставщиками. Российская АО "Стокманн" - это совершенно отдельная компания, и у нас нет информации об их деятельности», - говорит Наулапяя.