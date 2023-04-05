Stockmann обеспокоен: в России открывается все больше универмагов под их брендом

Российские СМИ намекнули, что, несмотря на войну в Украине и санкции, финский ритейлер Stockmann продолжает работу в обычном режиме и открывает новые магазины в разных уголках России, сообщает Taloussanomat.

Например, говорят, что Stockmann займет в Москве место, пустующее после ухода шведской сети H&M. В Красноярске Stockmann откроется в ТЦ «Планета», а в Сочи - в «МореМолл».

У рядового российского читателя складывается впечатление, что Stockmann не уехал из России, и что финская сеть универмагов не присоединилась к компаниям, которые следуют санкциям, наложенным на Россию западными странами из-за войны в Украине.

Фактически финская компания Stockmann продала свой российский бизнес компании под названием Reviva Holding Limited еще в 2016 году, которая создала дочернюю компанию АО «Стокманн». У финнов остался только универмаг в петербургском Невском ТЦ, который в 2019 году был продан другому покупателю.

Первоначально Reviva получила право использовать бренд Stockmann до 2018 года. Позже соглашение неоднократно продлевалось, последний раз в 2019 году, то есть перед вторжением России в Украину. Новый контракт действует до 2028 года.

«В этой ситуации у нас нет законной возможности ограничить использование бренда Stockmann в универмагах Revival», - сказал юридический директор Stockmann в Финляндии Юкка Наулапяя.