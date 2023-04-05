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Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел с дороги в поле

rus.postimees.ee
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В среду утром в волости Выру произошло ДТП.
В среду утром в волости Выру произошло ДТП. Фото: Lõuna prefektuur

Сегодня, 5 апреля, в 8.14 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Выру в деревне Воки-Тамме.

Авария произошла на третьем километре шоссе Кяэпа-Обинитса-Вымморски-Петсери, где 72-летний мужчина на Audi 80 не справился с управлением и съехал с дороги в поле. Передняя часть машины была повреждена.

На месте полиция установила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Она добавила, что в результате аварии мужчина получил травмы, и медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья. Водитель был в машине один.

Точные обстоятельства аварии будут установлены в рамках начатого производства.

Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Lõuna prefektuur
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