Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел с дороги в поле

Авария произошла на третьем километре шоссе Кяэпа-Обинитса-Вымморски-Петсери, где 72-летний мужчина на Audi 80 не справился с управлением и съехал с дороги в поле. Передняя часть машины была повреждена.

На месте полиция установила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Она добавила, что в результате аварии мужчина получил травмы, и медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья. Водитель был в машине один.

Точные обстоятельства аварии будут установлены в рамках начатого производства.