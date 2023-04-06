ДЕНЕГ НЕТ ⟩ Одинец: нужно повышать налоги; Лаатс: нам нагло врали об успехах экономики!

Лаури Лаатс (ЦП): – У меня, ребята, к вам только один вопрос: а где вы были раньше? Те же самые партии (Партия реформ и Социал-демократическая – прим.ред.) были в правительстве до выборов и всё знали. При этом упор делался только на безопасность, а о благосостоянии людей не хотели говорить. Рекламировали только то, что Эстония – в надежных руках Каи Каллас. А на поверку вышло, что населению нагло врали. И только оппозиция говорила о проблемах в экономике и нехватке ресурсов. Сегодняшний прогноз Минфина это подтвердил: в текущем году дефицит госбюджета увеличится до 1,7 млрд евро, или до 4,3% ВВП. Конечно, об этом все знали и раньше. Но почему ничего не говорили?