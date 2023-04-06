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ДЕНЕГ НЕТ ⟩ Одинец: нужно повышать налоги; Лаатс: нам нагло врали об успехах экономики!

"Тема неграждан витает в воздухе"
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Одинец: мы не хотим скатиться на уровень Греции!
  • Лаатс: там продукты дешевле и пенсии выше!

Коалиционного договора до сих пор нет, хотя прошел уже месяц после выборов. Какие вопросы осложняют переговоры? Придется ли повышать налоги? Как отразится экономия на населении?

Острые вопросы обсудили в прямом эфире представители будущей коалиции и оппозиции: генсек Социал-демократической партии Эдуард Одинец и член правления Центристской партии Лаури Лаатс, который покидает пост старейшины Мустамяэ и переходит на работу в Рийгикогу.

Выдержки из дискуссии:

– Какие темы осложняют коалиционные переговоры?

Эдуард Одинец (СДПЭ): – Самая сложная тема – как не увеличивать расходы и увеличить при этом доходы. Бюджетная ситуация в стране не самая лучшая. Задача в том, чтобы и бюджет был сбалансирован, и налоговая нагрузка осталась нормальной.

Лаури Лаатс (ЦП): – У меня, ребята, к вам только один вопрос: а где вы были раньше? Те же самые партии (Партия реформ и Социал-демократическая – прим.ред.) были в правительстве до выборов и всё знали. При этом упор делался только на безопасность, а о благосостоянии людей не хотели говорить. Рекламировали только то, что Эстония – в надежных руках Каи Каллас. А на поверку вышло, что населению нагло врали. И только оппозиция говорила о проблемах в экономике и нехватке ресурсов. Сегодняшний прогноз Минфина это подтвердил: в текущем году дефицит госбюджета увеличится до 1,7 млрд евро, или до 4,3% ВВП. Конечно, об этом все знали и раньше. Но почему ничего не говорили?

Одинец: – Все партии, включая Центристскую, выходили с многомиллиардными предвыборными обещаниями. Вопрос заключается в том, как сейчас найти наиболее благоприятный выход из этой ситуации. Повторяю снова и снова, что вопрос безопасности – это вопрос благосостояния населения Эстонии.

– Налог на нужды обороны – практически неизбежен?

Одинец: – Если мы хотим сохранить качественные услуги для населения, нормальный уровень жизни и достойные зарплаты в публичном секторе,  нам необходимо повышать налоговую нагрузку. Будет ли это налог на оборону, повышение подоходного налога или изменение системы подоходного налога – станет ясно в ближайшее время. По состоянию на 13.00 четверга, конкретных решений еще нет. 

Если для реформистов «железным» обещанием было убрать порог в 1200 евро, то для соцдемов таким же обещанием было поднять минимальную зарплату.

– Может ли так получиться, что все изменения будут косметическими, а на реализацию более серьезных обещаний денег не хватит?

Одинец: – Теоретически и такое возможно. Но в ситуации, когда денег нет, нужно что-то менять, чтобы их найти. Дальше так продолжаться не может! Минус в бюджете нельзя увеличивать. Мы не хотим скатиться на уровень Греции.

Лаатс: – Что значит, мы не хотим скатиться на уровень Греции? Между прочим, там живут счастливые люди: и продукты у них дешевле, и пенсии выше!

У нас же только смотрят в таблицу Excel: никого даже не интересует, смогут ли люди купить себе еду.

Когда государство начинает вынимать деньги из экономики (через повышение налоговприм. ред.) – это проблема. Если в развитие экономики ничего не вкладывается – это проблема. Стоит признать, что бывшими правительствами, включая последнее, было наделано немало ошибок. Как выходить из такой ситуации? Урезать все сферы и поднимать налоги – это не выход. Наоборот, надо вливать деньги, чтобы выкарабкаться из этой дыры.

Одинец: – А где взять эти деньги?

Лаатс: – Например, взять кредит.

Одинец: – И как много брать взаймы?

Лаатс: – Надо проанализировать.

Одинец: – Все варианты – на столе переговоров.

– Еще один вопрос на резонансную тему. Лишат ли неграждан избирательного права?

Одинец: – Тема очень сложная. Ответа пока нет. В черновике коалиционного соглашения есть еще так называемые красные темы, по которым отсутствуют договоренности. Социал-демократы по-прежнему считают, что это неправильная мера. Сегодня-завтра станет понятно, каким образом мы сможем договориться в этом вопросе. Думаю, что данная тематика в той или иной мере будет отражена в коалиционном соглашении. Это одна из тех тем, которые постоянно витают в воздухе и на которую новому правительству нужно дать ответ.

Лаатс: – Мы против того, чтобы кого-то лишать избирательного права. У меня вопрос к Эдуарду. Если реформисты смогут отстоять решение о лишении неграждан права голоса на местных выборах, социал-демократы подпишутся под ним? Или этот пункт станет той самой красной чертой, которую соцдемы и Эдуард Одинец лично не согласятся переступить?

Одинец: – На данный момент – в последние часы переговоров – я не могу заявить о том, что это для меня красная линия. Мое личное мнение заключается в том, что лишение неграждан избирательного права – это неправильный шаг. Однако, пока мы не узнаем, как этот вопрос будет сформулирован в окончательном виде, мне сложно сказать, подпишусь я под ним или нет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: деваться некуда – придется повышать налоги? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: деваться некуда – придется повышать налоги? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Madis Veltman
  • Стоит ли менять систему подоходного налога, отменять порог в 1200 евро?
  • Реально ли освободить 700 евро от налогов для всех?
  • Пойдет ли коалиция на введение налога на оборону или повышение НСО?
  • Рост каких акцизов неизбежен?
  • На чем экономить?
  • Какие общественные услуги могут подорожать?
  • Бесплатный уездный транспорт не спасти?
  • Получат ли самоуправления право на местные налоги?
  • Лишат ли неграждан избирательного права?
  • Что смогли отстоять на переговорах социал-демократы?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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