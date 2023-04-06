ПЛАНЫ КОАЛИЦИИ ⟩ Одинец: по-видимому, нужно повышать налоги; Лаатс: населению нагло врали об успехах экономики!

– Налог на нужды обороны – практически неизбежен?
Одинец: – Если мы хотим сохранить качественные услуги для населения, нормальный уровень жизни и достойные зарплаты в публичном секторе, нам необходимо повышать налоговую нагрузку. Будет ли это налог на оборону, повышение подоходного налога или изменение системы подоходного налога – станет ясно в ближайшее время. По состоянию на 13.00 четверга, конкретных решений еще нет.
Если для реформистов «железным» обещанием было убрать порог в 1200 евро, то для соцдемов таким же обещанием было поднять минимальную зарплату.
– Может ли так получиться, что все изменения будут косметическими, а на реализацию более серьезных обещаний денег не хватит?
Одинец: – Теоретически и такое возможно. Но в ситуации, когда денег нет, нужно что-то менять, чтобы их найти. Дальше так продолжаться не может! Минус в бюджете нельзя увеличивать. Мы не хотим скатиться на уровень Греции.
Лаатс: – Что значит, мы не хотим скатиться на уровень Греции? Между прочим, там живут счастливые люди: и продукты у них дешевле, и пенсии выше!
У нас же только смотрят в таблицу Excel: никого даже не интересует, смогут ли люди купить себе еду.
Когда государство начинает вынимать деньги из экономики (через повышение налогов – прим. ред.) – это проблема. Если в развитие экономики ничего не вкладывается – это проблема. Стоит признать, что бывшими правительствами, включая последнее, было наделано немало ошибок. Как выходить из такой ситуации? Урезать все сферы и поднимать налоги – это не выход. Наоборот, надо вливать деньги, чтобы выкарабкаться из этой дыры.