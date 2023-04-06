ПЛАНЫ КОАЛИЦИИ ⟩ Студия Postimees: деваться некуда – придется повышать налоги?

Коалиционного договора до сих пор нет, хотя прошел уже месяц после выборов. Какие темы осложняют переговоры? Придется ли повышать налоги? Как отразится экономия на населении?
Актуальные вопросы обсудят в студии представители будущей коалиции и оппозиции: генсек Социал-демократической партии Эдуард Одинец и член правления Центристской партии Лаури Лаатс, который покидает пост старейшины Мустамяэ и переходит на работу в Рийгикогу. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Стоит ли менять систему подоходного налога, отменять порог в 1200 евро?
- Реально ли освободить 700 евро от налогов для всех?
- Пойдет ли коалиция на введение налога на оборону или повышение НСО?
- Рост каких акцизов неизбежен?
- На чем экономить?
- Какие общественные услуги могут подорожать?
- Бесплатный уездный транспорт не спасти?
- Получат ли самоуправления право на местные налоги?
- Лишат ли неграждан избирательного права?
- Что смогли отстоять на переговорах социал-демократы?
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