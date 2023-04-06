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ПЛАНЫ КОАЛИЦИИ ⟩ Студия Postimees: деваться некуда – придется повышать налоги?

13:00 Одинец vs Лаатс
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Коалиционного договора до сих пор нет, хотя прошел уже месяц после выборов. Какие темы осложняют переговоры? Придется ли повышать налоги? Как отразится экономия на населении?

Актуальные вопросы обсудят в студии представители будущей коалиции и оппозиции: генсек Социал-демократической партии Эдуард Одинец и член правления Центристской партии Лаури Лаатс, который покидает пост старейшины Мустамяэ и переходит на работу в Рийгикогу. Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Стоит ли менять систему подоходного налога, отменять порог в 1200 евро?
  • Реально ли освободить 700 евро от налогов для всех?
  • Пойдет ли коалиция на введение налога на оборону или повышение НСО?
  • Рост каких акцизов неизбежен?
  • На чем экономить?
  • Какие общественные услуги могут подорожать?
  • Бесплатный уездный транспорт не спасти?
  • Получат ли самоуправления право на местные налоги?
  • Лишат ли неграждан избирательного права?
  • Что смогли отстоять на переговорах социал-демократы?
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